Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Mažai dulkių keliančiam nešvarumų surinkimui: kompaktiškas pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² Longopac® su naujovišku automatiniu filtrų valymu Tact².
Kompaktiškas IVC 60/24-2 Tact² Longopac pramoninis vakuuminis siurblys idealiai tinka valyti gamybinius plotus ir gamybos mašinas. Prietaisas yra su dideliais ratais ir stabdžiais, todėl lengvai juda ir idealiai tinka mobiliam naudojimui. TACT² automatinė filtro valymo sistema garantuoja ilgą nenutraukiamą eksploatacijos laiką.
Savybės ir privalumai
Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistemaLeidžia šalinti nešvarumus be dulkių, todėl darbas yra nekenksmingas sveikatai. Skirtas surinkti ir saugiai pašalinti įvairiaus tipo medžiagas Pasirinktinai galima įsigyti labai tvarią, biologiškai skaidžią versiją.
Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliaiGalinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Elektroninis pavaros valdymas, kad būtų išvengta didelių įjungimo srovių.
Automatinė filtro valymo sistema Tact²Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
- Kompaktiško dizaino filtras
- Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,95
|Svoris (be priedų) (kg)
|66
|Svoris (su pakuote) (kg)
|69,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|950 x 690 x 1170
Įranga
- Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
- Įrenginys su priedais: ne