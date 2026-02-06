Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² Longopac

Mažai dulkių keliančiam nešvarumų surinkimui: kompaktiškas pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² Longopac® su naujovišku automatiniu filtrų valymu Tact².

Kompaktiškas IVC 60/24-2 Tact² Longopac pramoninis vakuuminis siurblys idealiai tinka valyti gamybinius plotus ir gamybos mašinas. Prietaisas yra su dideliais ratais ir stabdžiais, todėl lengvai juda ir idealiai tinka mobiliam naudojimui. TACT² automatinė filtro valymo sistema garantuoja ilgą nenutraukiamą eksploatacijos laiką.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistema
Leidžia šalinti nešvarumus be dulkių, todėl darbas yra nekenksmingas sveikatai. Skirtas surinkti ir saugiai pašalinti įvairiaus tipo medžiagas Pasirinktinai galima įsigyti labai tvarią, biologiškai skaidžią versiją.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliai
Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Elektroninis pavaros valdymas, kad būtų išvengta didelių įjungimo srovių.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
  • Kompaktiško dizaino filtras
  • Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuumas (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 2,4
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 73
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 0,95
Svoris (be priedų) (kg) 66
Svoris (su pakuote) (kg) 69,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 950 x 690 x 1170

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
