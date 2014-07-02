Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M
Kompaktiškas, manevringas pramoninis siurblys su TACT² automatine filtro valymo sistema. Idealiai tinka gamyklinių įrengimų valymui bei vietoms, kuriose gali būti sveikatai kenksmingų M klasės dulkių.
Kompaktiškas IVC 60/24-2 TACT² M pramoninis vakuuminis siurblys su dideliais ratais ir stabdžiais. Šis itin manevringas įrenginys yra idealus pasirinkimas valant gamybines mašinas ir vietas. Be to, šis vakuuminis siurblys tinka sveikatai kenksmingų M klasės dulkių siurbimui. TACT² automatinė filtro valymo sistema užtikrina ilgą, nepertraukiamą naudojimą.
Savybės ir privalumai
Dulkių klasė MSukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliaiGalinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Elektroninis pavaros valdymas, kad būtų išvengta didelių įjungimo srovių.
Automatinė filtro valymo sistema Tact²Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Su kompaktišku plokščiu klostuotu filtru
- Kompaktiško dizaino filtras
- Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,95
|Svoris (be priedų) (kg)
|60
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 690 x 995
Įranga
- Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
- Įrenginys su priedais: ne