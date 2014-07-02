Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M

Kompaktiškas, manevringas pramoninis siurblys su TACT² automatine filtro valymo sistema. Idealiai tinka gamyklinių įrengimų valymui bei vietoms, kuriose gali būti sveikatai kenksmingų M klasės dulkių.

Kompaktiškas IVC 60/24-2 TACT² M pramoninis vakuuminis siurblys su dideliais ratais ir stabdžiais. Šis itin manevringas įrenginys yra idealus pasirinkimas valant gamybines mašinas ir vietas. Be to, šis vakuuminis siurblys tinka sveikatai kenksmingų M klasės dulkių siurbimui. TACT² automatinė filtro valymo sistema užtikrina ilgą, nepertraukiamą naudojimą.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M: Dulkių klasė M
Dulkių klasė M
Sukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M: Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliai
Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliai
Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Elektroninis pavaros valdymas, kad būtų išvengta didelių įjungimo srovių.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
Automatinė filtro valymo sistema Tact²
Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Su kompaktišku plokščiu klostuotu filtru
  • Kompaktiško dizaino filtras
  • Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuumas (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 2,4
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 73
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 0,95
Svoris (be priedų) (kg) 60
Matmenys (I x P x A) (mm) 970 x 690 x 995

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact² M
Videos
Priedai