Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact2 vakuuminis siurblys

Pramoninis vakuuminis siurblys IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktiška mašina su šoninio kanalo turbina, skirta sausoms medžiagoms siurbti. Su Tact² filtro valymu ir Longopac® šiukšlių surinkimo sistema.

Gamybos zonų ir mašinų valymas yra mūsų pramoninio dulkių siurblio IVC 60/30 Tact² Longopac® sritis. Nesusidėvinti šoninio kanalo turbina ir naujoviškas automatinis filtrų valymas Tact² taip pat leidžia nepertraukiamai eksploatuoti kompaktišką įrenginį, pvz., naudojant kaip stacionarų siurbimo įtaisą gamybos ir pakavimo mašinose. Sausos medžiagos, tokios kaip mineralinės dulkės, pašalinamos eliminuojant dulkėjimą dėka Longopac® šiukšlių surinkimo sistemos.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact2 vakuuminis siurblys: Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistema
Leidžia šalinti nešvarumus be dulkių, todėl darbas yra nekenksmingas sveikatai. Skirtas surinkti ir saugiai pašalinti įvairiaus tipo medžiagas Pasirinktinai galima įsigyti labai tvarią, biologiškai skaidžią versiją.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact2 vakuuminis siurblys: Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
Šoninio kanalo orpūtė užtikrina didelę siurbimo galią, jos tarnavimo laikas yra mažiausiai 20 000 valandų. Todėl šios mašinos idealiai tinka naudoti nepertraukiamam darbui pamainomis.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact2 vakuuminis siurblys: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
  • Kompaktiško dizaino filtras
  • Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Oro srautas (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuumas (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 3
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 77
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 1,9
Svoris (be priedų) (kg) 100
Svoris (su pakuote) (kg) 107
Matmenys (I x P x A) (mm) 970 x 690 x 1240

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
