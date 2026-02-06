Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact2 vakuuminis siurblys
Pramoninis vakuuminis siurblys IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktiška mašina su šoninio kanalo turbina, skirta sausoms medžiagoms siurbti. Su Tact² filtro valymu ir Longopac® šiukšlių surinkimo sistema.
Gamybos zonų ir mašinų valymas yra mūsų pramoninio dulkių siurblio IVC 60/30 Tact² Longopac® sritis. Nesusidėvinti šoninio kanalo turbina ir naujoviškas automatinis filtrų valymas Tact² taip pat leidžia nepertraukiamai eksploatuoti kompaktišką įrenginį, pvz., naudojant kaip stacionarų siurbimo įtaisą gamybos ir pakavimo mašinose. Sausos medžiagos, tokios kaip mineralinės dulkės, pašalinamos eliminuojant dulkėjimą dėka Longopac® šiukšlių surinkimo sistemos.
Savybės ir privalumai
Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistemaLeidžia šalinti nešvarumus be dulkių, todėl darbas yra nekenksmingas sveikatai. Skirtas surinkti ir saugiai pašalinti įvairiaus tipo medžiagas Pasirinktinai galima įsigyti labai tvarią, biologiškai skaidžią versiją.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.Šoninio kanalo orpūtė užtikrina didelę siurbimo galią, jos tarnavimo laikas yra mažiausiai 20 000 valandų. Todėl šios mašinos idealiai tinka naudoti nepertraukiamam darbui pamainomis.
Automatinė filtro valymo sistema Tact²Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
- Kompaktiško dizaino filtras
- Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuumas (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|77
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|1,9
|Svoris (be priedų) (kg)
|100
|Svoris (su pakuote) (kg)
|107
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 690 x 1240
Įranga
- Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
- Įrenginys su priedais: ne