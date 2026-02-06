Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/36 -3

3 variklių, mobilus ir tvirtas vidutinės klasės pramoninis dulkių siurblys IVM 60 / 36-3, plačiai pritaikomas pramonėje, skirtas smulkių ir rupių kietų medžiagų valymui. Su M dulkių klasės filtru.

Patvarus, tvirtas, mobilus: mūsų 3 variklių vidutinės klasės dulkių siurblys IVM 60 / 36-3, skirtas universaliam smulkių ir rupių kietųjų medžiagų valymui pramoninėje aplinkoje. Patikimas įrenginys veikia vienfaziu režimu. Kiekvieną iš trijų variklių galima valdyti atskirai. M dulkių klasės didelį filtrą su transmisija galima lengvai, ir patogiai  išvalyti. Filtro valymas prailgina jo tarnavimo laiką, todėl sumažėja priežiūros sąnaudos. Įrenginio korpusas ir surinkimo konteineris pagaminti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno,  korpusas pagamintas iš atsparaus plieno ir turi didelius ratus, kurie supaprastina transportavimą.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/36 -3: Su įmontuotais trimis pūtimo varikliais
Trys galingos turbinos užtikrina įspūdingą valymo našumą. Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia.
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/36 -3: Mechaninis IVM filtro valymas
Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/36 -3: Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
Skirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės. Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s/m³/h) 221 / 799
Vakuumas (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteinerio talpa (l) 60
Vardinė imamoji galia (kW) 3,6
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 70 ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 79
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 2,2
Svoris (be priedų) (kg) 68
Svoris (su pakuote) (kg) 72,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 1020 x 680 x 1490

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Žvaigždės formos filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/36 -3
