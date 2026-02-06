Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/36 -3
3 variklių, mobilus ir tvirtas vidutinės klasės pramoninis dulkių siurblys IVM 60 / 36-3, plačiai pritaikomas pramonėje, skirtas smulkių ir rupių kietų medžiagų valymui. Su M dulkių klasės filtru.
Patvarus, tvirtas, mobilus: mūsų 3 variklių vidutinės klasės dulkių siurblys IVM 60 / 36-3, skirtas universaliam smulkių ir rupių kietųjų medžiagų valymui pramoninėje aplinkoje. Patikimas įrenginys veikia vienfaziu režimu. Kiekvieną iš trijų variklių galima valdyti atskirai. M dulkių klasės didelį filtrą su transmisija galima lengvai, ir patogiai išvalyti. Filtro valymas prailgina jo tarnavimo laiką, todėl sumažėja priežiūros sąnaudos. Įrenginio korpusas ir surinkimo konteineris pagaminti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, korpusas pagamintas iš atsparaus plieno ir turi didelius ratus, kurie supaprastina transportavimą.
Savybės ir privalumai
Su įmontuotais trimis pūtimo varikliaisTrys galingos turbinos užtikrina įspūdingą valymo našumą. Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia.
Mechaninis IVM filtro valymasJei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtruSkirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės. Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3,6
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|79
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|68
|Svoris (su pakuote) (kg)
|72,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Įranga
- Pagrindinis filtras: Žvaigždės formos filtras
- Įrenginys su priedais: ne