Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40
Pagrindinis mūsų pramoninių valymo siurblių super klasės modelis: IVS 100/40 su 4 kW šoninio kanalo turbina, patvirtintu M klasės filtru ir horizontaliu filtro kratytuvu.
Horizontalus filtro kratytuvas yra viena ryškiausių, mūsų IVS 100/40 super klasės pramoninio valymo siurblio su trifaziu varikliu ir 4 kW šoninio kanalo turbina, savybių. Nepriklausomai nuo naudojamos jėgos ši integruota mechaninė pavara užtikrina tikslingai nukreiptą energijos perdavimą ir nuolat gerus filtro valymo rezultatus bei taip pat padeda pratęsti didelio žvaigždžių filtro eksploatavimo laiką. Korozijai atsparus 100 litrų nerūdijančio plieno konteineris surenka didelius kietų dalelių kiekius, o konteinerio nuleidimo mechanizmas yra patogus naudoti. Tiesiogiai ant įrenginio galima saugiai laikyti įvairius priedus.
Savybės ir privalumai
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.4 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVS filtro valymasJei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtruSkirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės. Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|4,2
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|75
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|130
|Svoris (su pakuote) (kg)
|131,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne