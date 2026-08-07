Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp
IVS 100/40 M Lp super klasės pramoninis valymo siurblys su 4 kW šoninio kanalo turbina nepertraukiamam naudojimui. Integruota Longopac šiukšlių surinkimo sistema leidžia efektyviai pašalinti susiurbtą turinį su labai mažai dulkiu.
Mažiausias modelis iš mūsų super klasės pramoninių siurblių su Longopac šiukšlių surinkimo sistema: IVS 100/40 Lp skirtas siurbti didelius kiekius kietųjų medžiagų, tokių kaip skalda ar mineralinės dulkės. Nešvarumai yra tiesiogiai susiurbiami į Longopac surinkimo maišą ir yra pašalinami beveik neišleidžiant dulkių. Didelio filtravimo ploto filtras dėka specialios konfigūracijos yra labai kompaktiškas ir kokybiškai išvalomas horizontaliu filtro kratytuvu. Speciali pavara užtikrina puikius filtro valymo rezultatus, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos. Patikimo ir efektyvaus (IE2) trifazio variklio bei galingo 4 kW šoninio kanalo turbinos dėka, valymo įrenginys yra tinkamai paruoštas sudėtingoms nepertraukiamoms valymo užduotims. Priedai yra laikomi ant įrenginio, jie saugiai transportuojami ir neišsimėto, o papildoma nuotolinio valdymo galimybė praplečia šio modelio panaudojimo gallimybes.
Savybės ir privalumai
Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistemaLeidžia šalinti nešvarumus be dulkių, todėl darbas yra nekenksmingas sveikatai. Skirtas surinkti ir saugiai pašalinti įvairiaus tipo medžiagas Pasirinktinai galima įsigyti labai tvarią, biologiškai skaidžią versiją.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.4 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVS filtro valymasJei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
- Skirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės.
- Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Vakuumas (mbar/kPa)
|150 / 15
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|4,2
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|75
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|155
|Svoris (su pakuote) (kg)
|155,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne