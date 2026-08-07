Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp

IVS 100/40 M Lp super klasės pramoninis valymo siurblys su 4 kW šoninio kanalo turbina nepertraukiamam naudojimui. Integruota Longopac šiukšlių surinkimo sistema leidžia efektyviai pašalinti susiurbtą turinį su labai mažai dulkiu.

Mažiausias modelis iš mūsų super klasės pramoninių siurblių su Longopac šiukšlių surinkimo sistema: IVS 100/40 Lp skirtas siurbti didelius kiekius kietųjų medžiagų, tokių kaip skalda ar mineralinės dulkės. Nešvarumai yra tiesiogiai susiurbiami į Longopac surinkimo maišą ir yra pašalinami beveik neišleidžiant dulkių. Didelio filtravimo ploto filtras dėka specialios konfigūracijos yra labai kompaktiškas ir kokybiškai išvalomas horizontaliu filtro kratytuvu. Speciali pavara užtikrina puikius filtro valymo rezultatus, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos. Patikimo ir efektyvaus (IE2) trifazio variklio bei galingo 4 kW šoninio kanalo turbinos dėka, valymo įrenginys yra tinkamai paruoštas sudėtingoms nepertraukiamoms valymo užduotims. Priedai yra laikomi ant įrenginio, jie saugiai transportuojami ir neišsimėto, o papildoma nuotolinio valdymo galimybė praplečia šio modelio panaudojimo gallimybes.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp: Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistema
Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistema
Leidžia šalinti nešvarumus be dulkių, todėl darbas yra nekenksmingas sveikatai. Skirtas surinkti ir saugiai pašalinti įvairiaus tipo medžiagas Pasirinktinai galima įsigyti labai tvarią, biologiškai skaidžią versiją.
Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp: Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
4 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp: Mechaninis IVS filtro valymas
Mechaninis IVS filtro valymas
Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
  • Skirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės.
  • Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Oro srautas (l/s/m³/h) 135 / 485
Vakuumas (mbar/kPa) 150 / 15
Konteinerio talpa (l) 100
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 4,2
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 70 ID 50
Garso lygis (dB(A)) 75
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 2,2
Svoris (be priedų) (kg) 155
Svoris (su pakuote) (kg) 155,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 1202 x 686 x 1465

Įranga

  • Įrenginys su priedais: ne
Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp
Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp
Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp
Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 Lp
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