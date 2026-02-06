Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/40 M
Atestuotas darbui su M dulkių klase: IVS 100/40 M super klasės pramoninis valymo siurblys skirtas labai dideliems smulkių sveikatai kenksmingų dulkių kiekiams. Su 4 kW šoninio kanalo turbina ir trifaziu varikliu.
Pradinio lygio super klasės pramoninis valymo siurblys, atestuotas darbui su M dulkių klase, pasižymi savo įspūdingomis valymo savybėmis ir puikia komplektacija. IVS 100/40 M turi galingą trifazį variklį (IE2) su švelnia paleidimo funkcija, apsaugančią nuo maksimalios galios, įjungus įrenginį bei galinga, 4,0 kW šoniniu kanalo turbina. Didelis žvaigždės tipo filtras patikimai surenka smulkias dulkes, kurios yra kenksmingos sveikatai, o horizontalaus filtro kratytuvo dėka filtro sistema yra lengvai valoma. Kokybišką filtro valymą užtikrina integruota pavara tikslingai perduodanti energiją - valymo efektyvumas nepriklauso nuo to ar naudojama mažai, ar daug jėgos. Įvairios galimybės laikyti priedus yra dar vienas įrenginio privalumas. Todėl priedai yra saugiai laikomi darbo metu bei transportuojant įrenginį. IVS 100/40 M yra skirtas nuolatiniam nepertraukiamam darbui, kurį užtikrina 100 litrų nerūdijančio plieno konteineris su patogiu nuleidimo mechanizmu. Papildoma nuotolinio valdymo galimybė praplečia šio modelio panaudojimo gallimybes.
Savybės ir privalumai
Dulkių klasė MSukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.4 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVS filtro valymasJei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
- Dėl specialios dangos taip pat tinka tepaluotoms ir lipnioms dulkėms.
- Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|4,2
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|75
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|142
|Svoris (su pakuote) (kg)
|148,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne