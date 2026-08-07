Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/55 Lp *EU
Mūsų super klasės pramoninis valymo siurblys IVS 100/55 Lp su Longopac šiukšlių surinkimo sistema, 5,5 kW šoninio kanalo turbina ir horizontaliu filtro kratytuvu gali patikimai siurbti net ir didelius skaldos kiekius.
Integruota Longopac šiukšlių surinkimo sisitema yra tik vienas iš standartinių mūsų IVS 100/55 Lp super klasės pramoninio siurblio komponentų. Ši šiukšlių surinkimo sistema leidžia beveik be dulkių pašalinti susiurbtus didelius kiekius skaldos ir mineralinių dulkių. Didelę galią užtikrina 5,5 kW šoninio kanalo siurbimo turbina, didelis žvaigždės tipo filtras atestuotas darbui su M dulkių klase ir patikimas, efektyvus (IE2) trifazis variklis. Nepaisant didelės galios siurblys gali naudoti įprastą 16 A pramoninį elektros lizdą ir veikti nepertraukiamai. Filtras yra valomas specialiu horizontaliu kratytuvu kurio speciali pavara perduoda tikslingai nukreiptą energiją - tai visada užtikrina puikius valymo rezultatus, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos. Priedai gali būti laikomi tiesiogiai ant įrenginio tam, kad neišsimėtytų, o jei reikia, galima įdiegti papildomą nuotolinio valdymo galimybę, įjungiant ar išjungiant siurblį 30 m atstumu.
Savybės ir privalumai
Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistemaLeidžia šalinti nešvarumus be dulkių, todėl darbas yra nekenksmingas sveikatai. Skirtas surinkti ir saugiai pašalinti įvairiaus tipo medžiagas Pasirinktinai galima įsigyti labai tvarią, biologiškai skaidžią versiją.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.5.5 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVS filtro valymasJei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
- Skirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės.
- Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Vakuumas (mbar/kPa)
|240 / 24
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|5,5
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|77
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|158
|Svoris (su pakuote) (kg)
|158,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne