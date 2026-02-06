Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/55 M
IVS 100/55 M super klasės pramoninis valymo siurblys skirtas pašalinti labai didelius kiekius sveikatai kenksmingų smulkių dulkių. Įrenginys yra patvirtintas M dulkių klasei ir turi 5,5 kW šoninio kanalo turbiną.
Tinkamas mobiliam ir stacionariam nepertraukiamam naudojimui, mūsų IVS 100/55 M super klasės pramoninis valymo siurblys yra tinkamas saugiam, labai didelio kiekio, sveikatai pavojingų smulkių dulkių, siurbimui. Energiją taupantis valymo siurblys yra patvirtintas M dulkių klasei ir išsiskiria savo galingu trifaziu varikliu ir didelio našumo 5,5 kW šoninio kanalo turbina. Dėl integruotos švelnios paleidimo funkcijos, jį galima naudoti turint įprastą 16 A pramoninį elektros lizdą. Įrenginys turi įvairias korpuso priedų laikymo galimybes, todėl yra labai mobilus. Didelis gofruotas filtras užima nedaug vietos ir jį patikimai valo horizontalus filtro kratytuvas, kurio pavara užtikrina optimalius valymo rezultatus, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos, kas yra labai patogu naudotojui. Dėka patogaus 100-litrų nerūdijančio plieno konteinerio nuleidimo mechanizmo konteineris yra lengvai ištuštinamas. Papildomai pasirenkama nuotolinio valdymo funkcija įrenginio įjungimui ir išjungimui (iki 30 m atstumu), taip pat suteikia patogumo naudojant IVS 100/55 M.
Savybės ir privalumai
Dulkių klasė MSukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.5.5 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVS filtro valymasJei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
- Dėl specialios dangos taip pat tinka tepaluotoms ir lipnioms dulkėms.
- Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|240 / 24
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|5,5
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|77
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|148
|Svoris (su pakuote) (kg)
|148,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne