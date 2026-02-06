Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/75 Lp *EU
7,5 kW super klasės pramoninis siurblys IVS 100/75 Lp turi alternatyvią Longopac šiukšlių surinkimo sistemą ir puikiai tinka siurbti net ir didelius sunkios skaldos kiekius.
Puikai tinka siurbti kietas medžiagas, tokias kaip didelius kiekius skaldos ir mineralinių dulkių (taip pat net ir su ilga žarna): IVS 100/75 Lp super klasės pramoninis siurblys su integruota Longopac šiukšlių surinkimo sistema. Ši sumani surinkimo sistema ne tik leidžia pašalinti susiurbtą turinį beveik neišleidžiant dulkių, bet taip pat tam nereikia atskiro konteinerio. Galingas trifazis variklis (IE2) su švelnia paleidimo funkcija, 7,5 kW šoninio kanalo turbina bei patvirtintu M klasės žvaigždės tipo filtru puikiai tinka nepertraukiamam darbui. Filtrą valo horizontalus filtro kratytuvas, kurio speciali pavara perduoda tikslingai nukreiptą energiją - tai užtikrina, kad valymo rezultatai išlieka geri, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos. Priedai gali būti laikomi tiesiogiai ant įrenginio tam, kad būtų saugiai transportuojami, ar, kad neišsimėtytų. Papildoma nuotolinio valdymo galimybė leidžia įjungti ar išjungti siurblį 30 m atstumu.
Savybės ir privalumai
Saugi "Longopac®" atliekų šalinimo sistemaLeidžia šalinti nešvarumus be dulkių, todėl darbas yra nekenksmingas sveikatai. Skirtas surinkti ir saugiai pašalinti įvairiaus tipo medžiagas Pasirinktinai galima įsigyti labai tvarią, biologiškai skaidžią versiją.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.7.5 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVS filtro valymasJei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Sumontuotas didelis žvaigždės formos filtras
- Dėl specialios dangos taip pat tinka tepaluotoms ir lipnioms dulkėms.
- Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuumas (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|7,5
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|173
|Svoris (su pakuote) (kg)
|173,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne