Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/75 M
Mūsų galingiausias super klasės pramoninis valymo siurblys, atestuotas darbui su M dulkių klase: IVS 100/75 M su 7,5 kW šoninio kanalo turbina labai dideliam kiekiui smulkių dulkių, kenksmingų sveikatai.
IVS 100/75 yra mūsų galingiausias super klasės pramoninių valymo siurblių modelis, atestuotas darbui su M dulkių klase. Dėl galingos 7,5 šoninio kanalo turbinos jis saugiai siurbia labai didelius kiekius sveikatai pavojingų smulkių dulkių. Didžiausias šioje klasėje trifazis variklis yra labai galingas ir turi švelnią paleidimo funkciją, kuri efektyviai apsaugo nuo paleidimo srovės šuolio. Be to, įrenginys gali būti naudojamas mobiliam ar stacionariam nepertraukiamam darbui, turi korozijai atsparų nerūdijančio plieno 100 litrų talpos konteinerį su nuleidimo mechanizmu bei gofruotą oro filtrą. Filtro sistemą valo rankinis, horizontalus filtro kratytuvas su specialia pavara tikslingam energijos perdavimui, taip užtikrinant tolygius valymo rezultatus, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos. Priedai gali būti laikomi ant įrenginio saugiam transportavimui, o papildomai pasirenkama nuotolinio valdymo funkcija įrenginio įjungimui ir išjungimui (iki 30 m atstumu) suteikia daug patogumo naudojant IVS 100/75 M.
Savybės ir privalumai
Dulkių klasė MSukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.7.5 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVS filtro valymasJei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Sumontuotas didelis žvaigždės formos filtras
- Dėl specialios dangos taip pat tinka tepaluotoms ir lipnioms dulkėms.
- Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
- Dideli pramoniniai ratai užtikrina maksimalų mobilumą net ant nelygių grindų ir esant didelėms apkrovoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuumas (mbar/kPa)
|290 / 29
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|7,5
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|165
|Svoris (su pakuote) (kg)
|165,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne