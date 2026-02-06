LVS 1/1 Bp
Akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys LVS 1/1 Bp, pasižymintis puikia siurbimo galia dėl cikloninio filtro technologijos. Universalus naudojimas, trijų pakopų reguliuojama siurbimo galia, HEPA 13 filtras, grindų antgalis ir plyšių antgalis.
Tvirtas akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys LVS 1/1 Bp išsiskiria puikia siurbimo galia ir efektyviai šalina visas dulkes ir nešvarumus. „Kärcher“ cikloninio filtro technologija užtikrina, kad didelė siurbimo galia bus išlaikoma nuolat. Šis belaidis, kompaktiškas ir manevringas dulkių siurblys idealiai tinka atskiroms nešvarioms vietoms valyti viešbučių, maitinimo, mažmeninės prekybos ir patalpų valymo sektoriuose. Be to, šis siurblys suteikia nevaržomą judėjimo laisvę, todėl puikiai tinka laiptams valyti. Integruotas HEPA 13 filtras užtikrina aukščiausius higienos standartus. Siurbimo galią galima reguliuoti renkantis iš trijų lygių. Be to, vos keliais paprastais judesiais cilindrinis dulkių siurblys pavirs į rankinį, kuriuo patogiai išvalysite apmušalus ir įvairius kitus paviršius. Atliekų konteineriui nereikia jokių filtro maišelių, todėl siurblys ne tik padės sutaupyti, bet ir prisidės prie tvarumo didinimo. Ištuštinsite jį greitai ir higieniškai, be jokio tiesioginio sąlyčio su nešvarumais. Išskirtinį dulkių siurblio valymo našumą užtikrina galingas 18 V „Kärcher“ įkraunamas akumuliatorius. Dėl praktiško laikiklio komplekte tiekiamas plyšių antgalis visada būtų po ranka ir paruoštas naudoti. Pastaba: akumuliatorius ir greitojo krovimo įkroviklis nėra įtraukti į tiekiamą komplektą ir turi būti užsakomi atskirai. Papildomai siūlome rinktis priedus iš plataus antgalių ir priedų asortimento (DN 35).
Savybės ir privalumai
Profesionali kokybė: ypač tvirtas ir ilgaamžisUnikali cikloninio filtro technologija, užtikrinanti nuolatinę didelę siurbimo galią. Bešepetėlinis EC variklis užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didelį atsparumą nusidėvėjimui. Inovatyvi ir laiką taupanti, lengvai prižiūrima filtro sistema.
Išskirtinis valymo našumasValymas tiksliai pagal poreikius: galima rinktis iš trijų skirtingų valymo režimų. Veiksmingai pašalina dulkes ir nešvarumus nuo visų paviršių. Puikiai tinka atskiroms purvinoms vietoms valyti. Akumuliatorius suteikia neribotą judėjimo laisvę.
Labai efektyvus HEPA-13 filtrasUžtikrina aukščiausius saugos standartus higieniškai jautriose vietose Aukštas filtravimo ir 99,95% atskyrimo laipsnis sulaiko mažas daleles.
Lankstus valymas: galima rinktis iš trijų darbo režimų
- Galios režimas, standartinis režimas arba ekologiškas „eco!efficiency“ režimas.
- Pasirinkite siurbimo galią pagal valymo paskirtį.
- „eco!efficiency“ režimas: didina tvarumą ir prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką.
Praktiškas atliekų konteineris
- Filtro maišeliai nereikalingi: užtikrinamas tvarumas ir sumažėja nereikalingos išlaidos.
- Galima greitai ir paprastai ištuštinti be jokio tiesioginio sąlyčio su nešvarumais.
- Konteineris permatomas, todėl visada matosi pripildymo lygis.
Tinka įvairiam naudojimui
- Platus DN 35 priedų pasirinkimas, kuriuos galima užsisakyti atskirai.
- Tinka įvairioms grindų dangoms, apmušalams ir kitiems paviršiams.
- Galima lanksčiai naudoti kaip rankinį arba cilindrinį dulkių siurblį.
Pasyvus grindų antgalis, 22 cm pločio
- Plaukai ir nešvarumai neapsivynioja ir neįstringa grindų antgalyje.
- Sugaištama mažiau laiko priežiūrai ir plaukų šalinimui.
- Padidėja valymo efektyvumas ir sutrumpėja valymo laikas.
Montuojamas prie sienos
- Taupantis erdvę ir lengvai sandėliuojamas.
- Saugus dulkių siurblio laikymas.
- Visada paruoštas naudoti.
Priedų laikiklis
- Komplekte tiekiamas plyšių antgalis visada paruoštas naudoti.
- Lengvai transportuojamas – netgi laiptais.
- Saugus ir patogus įrenginio ir priedų transportavimas.
Visiškas lankstumas naudojant su „Kärcher“ 18 V platforma
- Suderinamas su visais 18 V „Kärcher Battery Power+/Power“ akumuliatoriais.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus keitimas itin greitas ir paprastas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|0,35
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Oro srautas (l/s)
|12
|Įvertintas našumas (W)
|230
|Vakuumas (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / approx. 60 (5.0 Ah) Power rėžimas / approx. 20 (5.0 Ah) eco!efficiency režimas: / approx. 35 (3,0 Ah) Power rėžimas / approx. 12 (3,0 Ah)
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1100 x 220 x 175
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 1 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 509 mm
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 ″
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 13 filtras
- Priedų laikiklis
- Montuojamas prie sienos
Įranga
- eco!efficiency režimas
Pritaikymo sritys
- Kruopščiam visų grindų valymui – nuo kietų grindų iki kilimų
- Patogus statybinių paslaugų rangovams biuruose, koridoriuose ir laiptinėse
- Puikiai tinka valyti lėktuvuose, autobusuose ir traukiniuose
- Idealiai tinka viešbučiuose ir restoranuose, mažmeninėje prekyboje, kino teatruose ar teatruose
- Specialiai sukurtas kruopščiam automobilio salono valymui
Priedai
LVS 1/1 Bp atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.