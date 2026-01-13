Līdzeklis RM 537 akmens grīdu tīrīšanai, 500ml
Akmens virsmu tīrītājs RM 537 flīžu, akmens un dabīgā akmens virsmu tīrīšanai, neatstājot svītras. Efektīvi un maigi noņem netīrumus, piemērots arī vinilam, PVC un linolejam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (ml)
|500
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|8
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|65 x 65 x 210
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Flīzes
- Akmens virsmas
- PVC grīdas
- Linoleja grīdas
- Vinils