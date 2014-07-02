Filtrs plakanais, NT 25/35/45
Plakans krokots filtrs, iepakots (putekļu klase M), piemērots modeļiem NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M un NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Paper flat pleated filter (dust class M) suitable for NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Īpašības un ieguvumi
Izgatavots no celulozes šķiedras materiāla
- Izmaksu ziņā ļoti efektīva apkope.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Putekļu klase
|L / M
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|140 x 57 x 240
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Pielietošanas veidi
- Sausu putekļu un raupju netīrumu iesūkšanai (kods zaļā krāsā)
- Sertificēts putekļu klasēm M un L