G 180 Q Smart Control pistole
G 180 Q Smart Control augstspiediena pistole visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem no Smart Control sērijas: ar LCD displeju, kā arī spiediena un mazgāšanas līdzekļa regulēšanas pogām.
Full control: Pateicoties pogām +/– uz augstspiediena pistoles G 180 Q Smart Control, spiediena līmeni un mazgāšanas līdzekļa devu var viegli kontrolēt, piespiežot pogu. Lai nodrošinātu to, ka arī īpaši noturīgi netīrumi nesagādā problēmas, ar pistoli var aktivizēt papildu pastiprināto režīmu, lai nodrošinātu vēl lielāku jaudu. Papildus pistoles vadības rīkiem spiediena iestatījumus var vienkārši un ērti pārsūtīt uz pistoli, izmantojot lietotni Kärcher Home & Garden. G 180 Q Smart Control pistoles LCD displejā vienmēr varat apskatīt iestatījumus – neatkarīgi no laikapstākļiem. Pistole ar Quick Connect adapteri ir piemērota visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem no Smart Control sērijas.
Īpašības un ieguvumi
+/- pogas uz roktura
- Ērtai spiediena iestatījuma un mazgāšanas līdzekļa koncentrācijas kontrolei.
Spiediena pakāpe tiek parādīta LCD displejā
- Nepārtraukti uzraugiet iestatījumus
Pastiprināšanas režīms
- Lielu netīrumu gadījumā var aktivizēt pastiprināšanas režīmu, izmantojot smidzināšanas pistoli.
Darbība, izmantojot Kärcher lietotni Home & Garden
- Spiediena iestatījumus var pārsūtīt uz smidzināšanas pistoli, izmantojot lietotni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|552 x 48 x 225