G 180 Q Smart Control pistole

G 180 Q Smart Control augstspiediena pistole visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem no Smart Control sērijas: ar LCD displeju, kā arī spiediena un mazgāšanas līdzekļa regulēšanas pogām.

Full control: Pateicoties pogām +/– uz augstspiediena pistoles G 180 Q Smart Control, spiediena līmeni un mazgāšanas līdzekļa devu var viegli kontrolēt, piespiežot pogu. Lai nodrošinātu to, ka arī īpaši noturīgi netīrumi nesagādā problēmas, ar pistoli var aktivizēt papildu pastiprināto režīmu, lai nodrošinātu vēl lielāku jaudu. Papildus pistoles vadības rīkiem spiediena iestatījumus var vienkārši un ērti pārsūtīt uz pistoli, izmantojot lietotni Kärcher Home & Garden. G 180 Q Smart Control pistoles LCD displejā vienmēr varat apskatīt iestatījumus – neatkarīgi no laikapstākļiem. Pistole ar Quick Connect adapteri ir piemērota visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem no Smart Control sērijas.

Īpašības un ieguvumi
+/- pogas uz roktura
  • Ērtai spiediena iestatījuma un mazgāšanas līdzekļa koncentrācijas kontrolei.
Spiediena pakāpe tiek parādīta LCD displejā
  • Nepārtraukti uzraugiet iestatījumus
Pastiprināšanas režīms
  • Lielu netīrumu gadījumā var aktivizēt pastiprināšanas režīmu, izmantojot smidzināšanas pistoli.
Darbība, izmantojot Kärcher lietotni Home & Garden
  • Spiediena iestatījumus var pārsūtīt uz smidzināšanas pistoli, izmantojot lietotni.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 552 x 48 x 225
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija