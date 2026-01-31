H 10 Q, augstspiediena šļūtene ar Quick Connect un ierīcēm ar šļūtenes spoli

Rezerves šļūtene ar Quick Connect adapteriem ātrai piestiprināšanai. Visām K 4–K 7 klases Kärcher ierīcēm ar šļūtenes spoli (ražošanas gads: 2009. g. vai vēlāk). Augstspiediena šļūtene ir 10 metrus gara un piemērota temperatūrai līdz 60°C un spiedienam līdz 180 bar.

Ātrai un ērtai tīrīšanai: 10 metrus garo rezerves augstspiediena šļūteni var vienkārši piestiprināt pie K 4–K 7 klases Kärcher augstspiediena mazgātājiem ar šļūtenes spoli un Quick Connect adapteriem, ražošanas gads 2009. g. vai vēlāk. Augstspiediena šļūtene ir 10 metrus gara un piemērota temperatūrai līdz 60°C un spiedienam līdz 180 bar.

Īpašības un ieguvumi
Rezerves šļūtene 10 m
  • Liels darbības rādiuss.
Quick Connect adapteris
  • Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Ātrās sakabes sistēma
  • Vieglai tīrīšanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 245 x 264 x 65
Piederumi
Atrast H 10 Q, augstspiediena šļūtene ar Quick Connect un ierīcēm ar šļūtenes spoli rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija