H 10 Q, augstspiediena šļūtene ar Quick Connect un ierīcēm ar šļūtenes spoli
Rezerves šļūtene ar Quick Connect adapteriem ātrai piestiprināšanai. Visām K 4–K 7 klases Kärcher ierīcēm ar šļūtenes spoli (ražošanas gads: 2009. g. vai vēlāk). Augstspiediena šļūtene ir 10 metrus gara un piemērota temperatūrai līdz 60°C un spiedienam līdz 180 bar.
Ātrai un ērtai tīrīšanai: 10 metrus garo rezerves augstspiediena šļūteni var vienkārši piestiprināt pie K 4–K 7 klases Kärcher augstspiediena mazgātājiem ar šļūtenes spoli un Quick Connect adapteriem, ražošanas gads 2009. g. vai vēlāk. Augstspiediena šļūtene ir 10 metrus gara un piemērota temperatūrai līdz 60°C un spiedienam līdz 180 bar.
Īpašības un ieguvumi
Rezerves šļūtene 10 m
- Liels darbības rādiuss.
Quick Connect adapteris
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Ātrās sakabes sistēma
- Vieglai tīrīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|245 x 264 x 65
Saderīgās iekārtas
Piederumi
Atrast H 10 Q, augstspiediena šļūtene ar Quick Connect un ierīcēm ar šļūtenes spoli rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.