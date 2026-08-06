Sūkņa priekšējais filtrs, mazs
Mazs priekšējais filtrs, augsta efektivitāte – sūkņa priekšējais filtrs aizsargā dārza sūkņus, elektroniskos sūkņus un mājsaimniecībā izmantojamos sūkņus pret raupjām netīrumu daļiņām vai smiltīm. Filtrs paredz arī PerfectConnect blīvējuma principu.
Mazais sūkņa priekšējais filtrs novērš raupjo netīrumu daļiņu un smilšu iekļūšanu tradicionālajos dārza sūkņos, elektroniskajos sūkņos un mājsaimniecībā izmantojamajos sūkņos, vienlaicīgi palielinot ierīces kalpošanas laiku. Priekšējais filtrs ir īpaši piemērots ierīcēm bez integrētiem filtriem ar plūsmas ātrumu līdz 4000 l/h un G1 savienojuma vītni (33,3 mm). Filtra ieliktni iespējams viegli izņemt, lai to bez liekām pūlēm notīrītu. Smalkā filtra sieta caurumu izmērs ir 250 µm (0,25 mm). Jauno BP piederumu radiālā PerfectConnect blīvējuma princips nodrošina stabilu blīvējumu un ārkārtīgi vieglu montāžu.
Īpašības un ieguvumi
Izņemams filtrs
- Filtru iespējams tīrīt zem tekoša ūdens, un tas nozīmē, ka filtru iespējams izmantot neierobežotu reižu skaitu.
Sūkņa priekšējais filtrs, mazs
- Sūkņiem, kas darbojas līdz pat 4000 l/h ūdens plūsmas apstākļos.
Sākuma filtrs
- Sūkņa papildu aizsardzībai pret raupjām netīrumu daļiņām vai smiltīm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Izmēri
|Līdz pat 4000 l/h : 250 μm (0.25 mm)
|Spiediens (bar)
|8
|Sieta acs izmērs (mm)
|0.25
|Vītnes izmērs
|G1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 220 x 200
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Nodrošina iegremdējamā sūkņa aizsardzību pret rupjām netīrumu daļiņām.
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