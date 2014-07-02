Универсальный коннектор
Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.
Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря практичному и эргономичному универсальному коннектору производства Kärcher. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
- Для удобства использования
Универсальный (1/2", 5/8", 3/4")
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,041
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,051
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 33 x 42
Совместимая техника
- Дождеватель круговой на пике CS 90 spike
- Дождеватель многофункциональный MS 100
- Мультифункциональный пистолет для полива
- Наконечник для полива
- Осцилирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков
- Пистолет для полива
- Регулируемая насадка для полива
- Таймер подачи воды WT 2
- Таймер подачи воды WT 4
- Тележка для шлангов HT 3.400
- Штанга для полива, 6 типов струи
НАГРАДЫ
"Рекомендовано": универсальный коннектор
По результатам теста, проведенного журналом "selbst ist der Mann", универсальный коннектор получил оценку "отлично" (1,3) и этикетку "Рекомендовано".