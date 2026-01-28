Accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor

Fațadele și suprafețele din sticlă sunt curățate optim cu presiune ridicată. Este deosebit de eficient în combinație cu lancea telescopică TLA 4 de la Kärcher.

Curățare uniformă și extrem de eficientă: cele patru duze de înaltă presiune elimină murdăria persistenta de pe diferite suprafețe. În funcție de aplicație, cadrul interschimbabil poate fi schimbat ușor și rapid. Cadrul cu peri pentru curățarea fațadelor și pereților protejează utilizatorul împotriva apei pulverizate și poate fi, de asemenea, deplasat ușor de-a lungul suprafeței. Pentru curățarea suprafețelor din sticlă, cum ar fi serele, rama cu laveta din microfibră, care se fixeaza cu scai, este perfectă. Fibrele abrazive sprijină îndepărtarea murdăriei și garantează o curățare ușoară a suprafețelor.

Caracteristici si beneficii
Accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor: Cadru interschimbabil
Cadru interschimbabil
Schimbare simplă fără instrument pentru aplicare pe suprafețe dure sau sensibile (sticlă).
Accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor: Patru duze de înaltă presiune
Patru duze de înaltă presiune
Eliminarea eficientă a murdăriei persistente
Accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor: Articulatie între capac și cadru
Articulatie între capac și cadru
Accesoriul este adaptat la suprafață, făcând astfel posibil contactul permanent cu suprafața.
Laveta detașabila, lavabila din microfibră
  • Laveta din microfibră poate fi spălata la 60 °C.

Specificații tehnice

Date tehnice

Compoziția fibrelor textile 70% Poliester; 30% Poliamidă
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 194 x 338 x 160

Video

Domenii de intrebuintare
  • Fațadă
  • Sere
  • Parbriz
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova