Accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor
Fațadele și suprafețele din sticlă sunt curățate optim cu presiune ridicată. Este deosebit de eficient în combinație cu lancea telescopică TLA 4 de la Kärcher.
Curățare uniformă și extrem de eficientă: cele patru duze de înaltă presiune elimină murdăria persistenta de pe diferite suprafețe. În funcție de aplicație, cadrul interschimbabil poate fi schimbat ușor și rapid. Cadrul cu peri pentru curățarea fațadelor și pereților protejează utilizatorul împotriva apei pulverizate și poate fi, de asemenea, deplasat ușor de-a lungul suprafeței. Pentru curățarea suprafețelor din sticlă, cum ar fi serele, rama cu laveta din microfibră, care se fixeaza cu scai, este perfectă. Fibrele abrazive sprijină îndepărtarea murdăriei și garantează o curățare ușoară a suprafețelor.
Caracteristici si beneficii
Cadru interschimbabilSchimbare simplă fără instrument pentru aplicare pe suprafețe dure sau sensibile (sticlă).
Patru duze de înaltă presiuneEliminarea eficientă a murdăriei persistente
Articulatie între capac și cadruAccesoriul este adaptat la suprafață, făcând astfel posibil contactul permanent cu suprafața.
Laveta detașabila, lavabila din microfibră
- Laveta din microfibră poate fi spălata la 60 °C.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Compoziția fibrelor textile
|70% Poliester; 30% Poliamidă
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|194 x 338 x 160
Video
Domenii de intrebuintare
- Fațadă
- Sere
- Parbriz