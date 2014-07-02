Set de inlocuire a garniturii circulare
Setul de garnituri circulare de rezerva este adecvat pentru inlocuirea garniturilor din diverse accesorii ale curatitoarelor cu aburi.
Setul de inele O de rezerva pentru inlocuirea inelelor O pentru diverse accesorii ale curatitoarelor cu aburi. Inclusiv blocarea de siguranta, duza detaliata, prelungitor, furtun cu aburi si racord din fier. Set de piese de schimb utile pentru utilizare neintrerupta.
Caracteristici si beneficii
Inele O din cauciuc
- Pentru inlocuirea saibelor lipsa sau uzate ale diverselor accesorii ale aparatului de curatat cu aburi
- Pentru etansarea spatiului dintre duze
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 125 x 30