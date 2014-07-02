Set de inlocuire a garniturii circulare

Setul de garnituri circulare de rezerva este adecvat pentru inlocuirea garniturilor din diverse accesorii ale curatitoarelor cu aburi.

Setul de inele O de rezerva pentru inlocuirea inelelor O pentru diverse accesorii ale curatitoarelor cu aburi. Inclusiv blocarea de siguranta, duza detaliata, prelungitor, furtun cu aburi si racord din fier. Set de piese de schimb utile pentru utilizare neintrerupta.

Caracteristici si beneficii
Inele O din cauciuc
  • Pentru inlocuirea saibelor lipsa sau uzate ale diverselor accesorii ale aparatului de curatat cu aburi
  • Pentru etansarea spatiului dintre duze

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 125 x 30
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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