Pistolul de stropit face udatul grădinii deosebit de comod. Datorită declanșatorului cu funcție de blocare, debitul de apă poate fi menținut constant. Cu ajutorul valvei de control, care poate fi acționată cu o singură mână, debitul de apă poate fi, de asemenea, reglat în funcție de nevoi. Pistolul are 2 modele de pulverizare: jet punctual și jet conic. Acestea pot fi ajustate continuu în funcție de cerințe. Florile și plante pot fi udate cu ușurință, iar terasele sau mobilierul de grădină pot fi curățate de murdăria grosieră cu ajutorul jetului punctiform. Acest lucru face ca pistolul de pulverizare să fie perfect atât pentru udare, cât și pentru sarcini de curățare. De altfel: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele disponibile cu conectare rapida și pot fi conectate la furtunul de grădină fără probleme.