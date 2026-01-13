Pistol de pulverizare
Pistolul ideal pentru pulverizare. Cu declanșator blocabil pentru udare confortabilă în grădină. Rapid și ușor de conectat la furtunul de grădină.
Pistolul de stropit face udatul grădinii deosebit de comod. Datorită declanșatorului cu funcție de blocare, debitul de apă poate fi menținut constant. Cu ajutorul valvei de control, care poate fi acționată cu o singură mână, debitul de apă poate fi, de asemenea, reglat în funcție de nevoi. Pistolul are 2 modele de pulverizare: jet punctual și jet conic. Acestea pot fi ajustate continuu în funcție de cerințe. Florile și plante pot fi udate cu ușurință, iar terasele sau mobilierul de grădină pot fi curățate de murdăria grosieră cu ajutorul jetului punctiform. Acest lucru face ca pistolul de pulverizare să fie perfect atât pentru udare, cât și pentru sarcini de curățare. De altfel: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele disponibile cu conectare rapida și pot fi conectate la furtunul de grădină fără probleme.
Caracteristici si beneficii
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
- Pentru udare comodă și continuă.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|203 x 42 x 105
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Blocare la mâner
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video