Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp
Alimentată cu baterie și economică: mașina de spălat pardoseli BD 43/25 C cu tehnologie disc curăță suprafețe până la 1700 m² / h.
Compactă, ușor de manevrat și silențioasă: acestea sunt caracteristicile remarcabile ale mașinii de spălat pardoseli de la BD 43/25 C cu tehnologie disc, lățime de lucru de 43 cm și volumul rezervorului de 25 litri. Această mașină este ideală pentru zone mici și foarte aglomerate și oferă o vedere clară asupra zonei care urmează să fie curățată. Cu sistemul de operare EASY și elementele de comandă galbene este ușor de utilizat chiar și de către operatori neinstruiți. Mașina este, de asemenea, ușor de curățat. Vă recomandăm această mașină pentru o curățare eficientă a suprafețelor de până la 1700 m². Lamele drepte sau curbe sunt disponibile și pot fi comandate separat.
Caracteristici si beneficii
Elemente de control robuste si durabile
Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Aparat mic, compact
Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori
Sistem Home Base
Model de baza accesibil in clasa 25-35 litri
Elemente de control galbene, foarte vizibile
Razuitori drepti sau curbati
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|430
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|750
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|25 / 25
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|1720
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1250
|Baterie (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,7
|Puterea motorului (W)
|1100
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|44
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
