Masina de spalat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic
Modelul ideal entry-level: BD 50/60 C Ep Classic, mașina de spălat pardoseli cu tehnologie disc și rezervor de 60 de litri cu un randament de până la 2000 m² / h.
Mașina de spălat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic oferă performanțe maxime de curățare cu echipare minimă. Caracteristicile mașinii au fost reduse la cele mai importante setări și funcții pentru o utilizare eficientă. Sistemul EASY-Operation face mașina foarte ușor de manevrat. Această mașină compactă este foarte manevrabilă și oferă operatorului o vedere clară asupra zonei de curățat. În plus, aceasta mașină cu tehnologie disc este de asemenea foarte accesibilă din punct de vedere al costului. BD 50/60 C Ep Classic este ideal atât pentru utilizare ocazională, cât și continuă.
Caracteristici si beneficii
Model de bază, la un preț accesibil
Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte
Lăţime mare de lucru
Funcţionare la priză (230 V, 50 Hz)
Sistem Home Base
Panou EASY de operare
Atribuirea ușoară a funcțiilor mulțumită elementelor galbene de comandă
Elemente de comandă robuste și rezistente
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|900
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|60 / 60
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|2040
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1020
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Puterea motorului (W)
|max. 1100
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|52
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Roți de transport
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Actionare cu curent
Video