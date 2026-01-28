Masina de spalat pardoseli B 70 R Bp Pack Classic

BD 50/70 R Bp Pack Classic - mașina de spălat pardoseli cu post de conducere cu perie disc - Usor de utilizat, manevrabil, pe acumulator. Acumulatorul si incarcatorul sunt inclusi.

Datorita formei sale inguste si designului compact mașina de spălat pardoseli cu post de conducere functionand pe acumulatori BD 50/70 R Bp Pack cu perie disc este foarte usor de manevrat si transportat, de exemplu in lifturi. Aceasta face ca modelul de baza, dotat cu puternicul acumulator 105Ah, ca o alternativa serioasa la modelele tip walk-behind ( acumulator si incarcator incluse). Utilizarea usoara folosind codul de culori pentru elementele de control este impresionanta. La fel este si numarul mare de dotari inteligente. Ca atare, Home Base pentru transportul ustensilelor manuale de curatare poate fi echipata cu carlige. Alte optiuni disponibile includ un suport al cosului de gunoi si un mop de prematurare.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli B 70 R Bp Pack Classic: Operare simplă
Operare simplă
Masina de spalat pardoseli B 70 R Bp Pack Classic: Tehnologie cu perie disc
Tehnologie cu perie disc
Masina de spalat pardoseli B 70 R Bp Pack Classic: Design compact, alungit
Design compact, alungit
Accesorii optionale: mop pre-stergere
Acumulatori litiu-ion disponibili opţional

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 510
Lățime de lucru, aspirare (mm) 900
Rezervor apă curată / reciclată (l) 70 / 75
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 2805
Randament practic pe suprafață (m²/h) 2000
Baterie (V/Ah) 24 / 105
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 13 / 20
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm) 1650
Consumul de apă (l/min) max. 2,3
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 66
Puterea motorului (W) 1400
Greutate totală admisă (kg) 345
Greutate fără accesorii (kg) 100
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Perie disc: 1 Bucată
  • Baterie
  • Baterie și încărcător inclus
  • Racletă, în formă de V

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • Supapă magnetică
  • Sistem cu două rezervoare
  • Culoarea și conceptul de operare Kärcher
Masina de spalat pardoseli B 70 R Bp Pack Classic
Masina de spalat pardoseli B 70 R Bp Pack Classic

Video

Domenii de intrebuintare
  • Perfect pentru utilizare în supermarketuri, centre comerciale sau spitale
  • De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova