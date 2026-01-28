Datorita formei sale inguste si designului compact mașina de spălat pardoseli cu post de conducere functionand pe acumulatori BD 50/70 R Bp Pack cu perie disc este foarte usor de manevrat si transportat, de exemplu in lifturi. Aceasta face ca modelul de baza, dotat cu puternicul acumulator 105Ah, ca o alternativa serioasa la modelele tip walk-behind ( acumulator si incarcator incluse). Utilizarea usoara folosind codul de culori pentru elementele de control este impresionanta. La fel este si numarul mare de dotari inteligente. Ca atare, Home Base pentru transportul ustensilelor manuale de curatare poate fi echipata cu carlige. Alte optiuni disponibile includ un suport al cosului de gunoi si un mop de prematurare.