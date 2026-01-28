Detergent concentrat pentru obiecte sanitare, curatare de baza CA 10 C, 1l

Detergent concentrat pentru curatare, extrem de activ, vascos, cu parfum proaspat. Adecvat pentru curatarea suprafetelor sanitare foarte murdare. Cu formula gel adera foarte bine la suprafete verticale ce trebuiesc curatate ( ex. vasele de toaleta )

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 12
Valoare pH 1,8
Greutate (kg) 1,1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 366 x 232 x 298
Domenii de intrebuintare
  • Zone sanitare
Accesorii
