Feiing og støvsuging
Rask og praktisk feiing
Til små mengder smuss er det ikke alltid nødvendig med en støvsuger. Den elektriske feiekosten K55 er rask, komfortabel, og rengjør grundig. Den er batteridrevet og dermed uten ledning, alltid lett tilgjengelig, og praktisk i bruk ettersom den veier så lite. Den smarte designen gjør det mulig å feie så tett som 1 mm fra kanten. Du kan trygt legge bort kosten og feiebrettet.
- Børsten kan fjernes for rengjøring eller byttes ut i én enkelt bevegelse.
- Batteriet kan tas ut og lades separat. Med ekstrabatteriet (selges separat) kan du arbeide uavbrutt.
- K55 Plus kan feie så tett som 1 mm fra kanter ved hjelp av sidebørstene.
- Den store avfallsbeholderen kan tas av og tømmes raskt og enkelt.
Multifunksjonelle grovstøvsugere
Ekstremt kraftige
Kärchers allsidige grovstøvsugere er svært energieffektive og har enestående sugekraft. De kan brukes overalt, og er utstyrt med ny teknologi for filterbytte, og spesialutviklet tilbehør.
Kärchers grovstøvsugere sørger for opptak av smuss til enhver tid enten det er tørt eller vått, fint eller grovt. Våre grovstøvsugere leverer perfekte rengjøringsresultater over alt, og Kärcher har den beste løsningen for både for sjelden og hyppig støvsuging.
Kärchers grovstøvsugere har svært energieffektive motorer, og våre grovstøvsugere er betydelig sterkere enn sine forgjengere. Både maskiner og tilbehør er konstruert for optimal kraft. De er ikke bare vesentlig kraftigere enn sine forgjengere. En grovstøvsuger gir optimalt opptak av smuss, vesentlige tidsbesparelser og allsidige bruksområder.
Med den innovative teknologien for filterbytte, som er tilgjengelig på mellomklasse- og toppmodellene, kan filteret byttes på få sekunder. Det flate foldefilteret er plassert i en filterboks på toppen av maskinen, og muliggjør enda raskere filterbytte i to enkle trinn. Åpne filterboksen og ta ut filteret – enklere blir det ikke! Du slipper å komme i kontakt med smusset og unngår at støvet spres.
Kvalitetstilbehør, som gulvmunnstykke, sugerør, sugeslange og håndtak sørger for perfekte rengjøringsresultater og optimal brukervennlighet. Alle typer smuss fjernes raskt og helt uten rester.
Toppmodellene WD 5 og WD 6 har integrert filterrens, en funksjon som gjør at du kan rengjøre skitne filtre raskt og effektivt ved å trykke på en knapp. Dette gir kontinuerlig høy sugekraft, selv under vanskelige rengjøringsoppgaver i hjemmet, og gjør at du slipper å komme i kontakt med smusset og sugekraften gjenopprettes raskt.
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