Feiing og støvsuging

Rask og praktisk feiing

Til små mengder smuss er det ikke alltid nødvendig med en støvsuger. Den elektriske feiekosten K55 er rask, komfortabel, og rengjør grundig. Den er batteridrevet og dermed uten ledning, alltid lett tilgjengelig, og praktisk i bruk ettersom den veier så lite. Den smarte designen gjør det mulig å feie så tett som 1 mm fra kanten. Du kan trygt legge bort kosten og feiebrettet.