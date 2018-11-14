Rengjøringstips for innendørs rengjøring

Her finner du en oversikt over våre rengjøringstips for rengjøring innendørs, og triks for hvordan du kan få mest mulig ut av dine produkter med bruk av tilbehør og rengjøringsmidler.

rengjøring damp lite

Rengjøring med damp

Her finner du tips om de ulike bruksområdene til dampvaskerne våre: enkel rengjøring av kjøkkener, gulv, fuger, armaturer, baderom, toaletter, vinduer, speil og mye annet.

Steam ironing_teaser

Stryking med damp

Det konstante damptrykket gjør det enklere å stryke til og med tykke tekstiler. Dette reduserer stryketiden med opptil 50 prosent.

Window cleaning

Rengjøring av vinduer

Når det gjelder skitne vinduer, har Kärcher den optimale løsningen for ethvert behov. Oppdag et stort utvalg av produkter til vindusrengjøring.

Carpet Cleaning_header

Rengjøring av tepper og møbler

Det er enkelt å rengjøre både tepper og møbler med det riktige Kärcher-produktet.

Service water supply in the household_teaser

Vannforsyning til husholdninger

Vi anbefaler hus- og hagepumpene våre for vannforsyning til vaskemaskin, toalett og så videre.

DrillSweepVacuum_teaser

Feiing og støvsuging

Der tre høvles, blir det fliser på gulvet – og som rengjøringseksperter tilbyr Kärcher et komplett sortiment med produkter og nyttig tilbehør for effektiv rengjøring i og rundt hjemmet.

Floor care

Polering av gulv

Her finner du den viktigste informasjonen og mange tips om riktig vedlikehold av gulv, i tillegg til informasjon om polering og riktig pleie- og rengjøringsmidler.