Rengjøringstips for innendørs rengjøring
Her finner du en oversikt over våre rengjøringstips for rengjøring innendørs, og triks for hvordan du kan få mest mulig ut av dine produkter med bruk av tilbehør og rengjøringsmidler.
Rengjøring med damp
Her finner du tips om de ulike bruksområdene til dampvaskerne våre: enkel rengjøring av kjøkkener, gulv, fuger, armaturer, baderom, toaletter, vinduer, speil og mye annet.
Stryking med damp
Det konstante damptrykket gjør det enklere å stryke til og med tykke tekstiler. Dette reduserer stryketiden med opptil 50 prosent.
Rengjøring av vinduer
Når det gjelder skitne vinduer, har Kärcher den optimale løsningen for ethvert behov. Oppdag et stort utvalg av produkter til vindusrengjøring.
Rengjøring av tepper og møbler
Det er enkelt å rengjøre både tepper og møbler med det riktige Kärcher-produktet.
Vannforsyning til husholdninger
Vi anbefaler hus- og hagepumpene våre for vannforsyning til vaskemaskin, toalett og så videre.
Feiing og støvsuging
Der tre høvles, blir det fliser på gulvet – og som rengjøringseksperter tilbyr Kärcher et komplett sortiment med produkter og nyttig tilbehør for effektiv rengjøring i og rundt hjemmet.
Polering av gulv
Her finner du den viktigste informasjonen og mange tips om riktig vedlikehold av gulv, i tillegg til informasjon om polering og riktig pleie- og rengjøringsmidler.