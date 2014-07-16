Grundig rent med naturlig damp

Rengjøring med damp er den mest naturlige formen for rengjøring, og derfor det ideelle alternativet til vanlige rengjøringsmetoder, i tillegg til at det er veldig enkelt og ikke minst miljøvennlig. Dampvaskerne våre har mange bruksområder. I tillegg til rengjøring, gir de enestående resultater ved stryking og oppfriskning av klær. Når du rengjør med damp, sparer du verdifull tid som du kan bruke på andre ting. Damp er veldig enkelt å bruke, både til store og små rengjøringsoppgaver i hjemmet.

Slik gjør damprengjøring livet enklere

Vi mennesker har alltid vært fascinert av damp. Det var imidlertid først på 1700-tallet at vi oppdaget hvordan dampkraft kunne utnyttes til praktiske formål. Damprengjøring er en moderne bruk av dampkraft.

Hvorfor er rengjøring med damp miljøvennlig?

Rengjøring med damp er helt enkelt rengjøring uten kjemikalier. Dampens kraft og temperatur er nok til å fjerne selv det mest gjenstridige smusset og gjør rengjøringsmidler overflødig. På denne måten sparer vi både vann og penger.

Damprengjøring er miljøvennlig på mange måter siden vi ikke bruker rengjøringsmidler. Det blir ingen emballasje å kaste, noe som sparer både energi og råmaterialer.

Dessuten forbrukes det veldig lite vann ved damprengjøring, og med kun én liter vann kan du produsere hele 1700 liter damp! Det er nok til cirka 20 minutter med damprengjøring, noe som er lenge nok til en grundig rengjøring av en liten leilighet. Strøm brukes bare under oppvarming av vannet, så strømforbruket er også svært lavt.

Hvorfor er rengjøring med damp sunnere?

De som rengjør med damp, beskytter seg selv og sine familier. I motsetning til rengjøringsmidler legger kondensert damp ikke igjen potensielt allergifremkallende rester på de rengjorte overflatene. Dette er spesielt viktig med tanke på små barn som liker å putte ting i munnen. Med damp slipper du å bekymre deg for ulykker som skyldes feil bruk av rengjøringsmidler, hudirritasjon og andre negative helseeffekter.

Allergikere kommer også til å merke forskjellen. Inneklimaet forbedres betraktelig, siden dampen binder støv og ikke slipper ut allergener i luften. Sist, men ikke minst er rengjøring med damp mindre fysisk anstrengende – dampen gjør jobben for deg.