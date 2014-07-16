Rengjøring med damp
Bruksområder
Kärchers Dampvaskere har mange bruksområder. I tillegg til gode rengjøringsresultater uten bruk av rengjøringsmidler gir de flotte resultater ved stryking og oppfriskning av klær. Her kan du lese mer om de mange bruksområdene for dampvaskere og la deg inspirere av mulighetene.
Rengjøring av parkett og laminatgulv
En dampvasker kan brukes på lakkerte og forseglede tregulv som for eksempel likkparkett. Poleringsbehandlet treverk kan også rengjøres med damp, men varmen vil ofte gjøre det grått. Den grå fargen vil forsvinne ved påføring av ny polish. Ved rengjøring av voks- eller oljebehandlet tregulv, vil varmen fra dampen gjøre at voksen/oljen på overflaten blir tyntflytende. Det som ikke suges opp av treverket vil bli fjernet med kluten. Ny voks eller olje bør påføres med jevne mellomrom.
Slik gjør du:
Vi anbefaler å støvsuge gulvene før damprengjøring. Laminat- og parkettgulv rengjøres med halv dampmengde og 2 kluter, slik at så lite damp som mulig kommer i kontakt med overflaten. Dampmengden reguleres på damppistolen. Unngå å påføre damp på samme sted for lenge, slik at gulvet ikke blir for vått. Restfuktigheten tørker raskt og med stripefrie resultater.
Rengjøring av gulvfliser
Dampvaskere kan brukes på alle typer harde gulv og fliser.
Slik gjør du
Vi anbefaler å støvsuge gulvene før damprengjøring. Før gulvmunnstykket raskt frem og tilbake, mens du tilfører litt og litt damp. Ved rengjøring av fuger bør du ikke bare bevege munnstykket i rette vinkler, men også diagonalt over fugene.
Rengjøring av bad og toaletter
En dampvasker er perfekt til rengjøring av veggfliser, glass- og speiloverflater, armaturer, fuger, dusjkabinett, toalett, avløp/ sluk m.m. Selv gjenstridige kalkavleiringer og såperester kan fjernes enkelt med det riktige tilbehøret. Regelmessig rengjøring med damp vil forhindre at det danner seg kalkavleiringer.
Rengjøring av armaturer
Bruk et detaljmunnstykke for å unngå riper på armaturer i krom og rustfritt stål. Hold munnstykket helt inntil det som skal rengjøres, og vent til kalken har løst seg opp. Hvis belegget er svært gjenstridig eller sitter på et vanskelig tilgjengelig sted, fester du en børste på munnstykket. Skrubb området mens du påfører kraftige dampstråler. Hvis fettflekkene har sittet lenge, må det skrubbes hardt med håndmunnstykke og klut. Påfør alltid damp samtidig. Fettet samler seg i kluten så det er viktig å bytte klut etter en stund. Påfør gjerne noen dråper eddik og la det virke i ca. 5 min før du starter rengjøringen. Dette gjør det enklere å fjerne fastsittende kalkavleiringer. Avslutt med å polere den rene overflaten med den gule mikrofiberkluten for et stripefritt resultat.
Rengjøring av vinduer, speil og glass
Ved førstegangs damprengjøring av vinduer, foreta en basisrengjøring ved hjelp av et håndmunnstykke med klut. Påfør deretter damp på vinduet med ca. 10 cm avstand, og vask nedover ruten stripe for stripe, med den gummibelagte siden av vindusnalen. For å unngå striper, tørk av gumminalen med en klut etter hver stripe. Eventuelt overflødig vann tørkes enkelt bort med en klut. NB! Om vinteren forhåndsvarmes vinduene (avstand ca. 5 cm), slik at de ikke sprekker. Vær forsiktig med å bruke damp rundt kanten av vinduet, slik at gummi/fuger ikke blir ødelagt.
Rengjøring av fuger
Bruk et detaljmunnstykke med rundbørste. Direkte påføring av damp kombinert med skrubbing løser opp selv svært fastsittende skitt. Arbeid sakte og tørk med klut etterpå. NB! Silikonfuger må kun sprayes lett med damp slik at materialet ikke blir ødelagt.
Fjerning av fett
- Rustfritt stål er lekkert, men ikke hvis det er fullt av fettflekker. Du kan få spesielt gode resultater med håndmunnstykket med frottétrekk rundt og den gule mikrofiberkluten (spesialtilbehør) fra klutsettet med mikrofiberkluter for kjøkken.
- Hvis fettflekkene har sittet der en stund, må det skrubbes hardt med håndmunnstykke og klut. Påfør alltid damp samtidig.
- Fettet samler seg i kluten. Derfor er det viktig å bytte klut etter en stund.
- Avslutt med å polere den rene overflaten med den gule mikrofiberkluten for et stripefritt resultat.
Rengjøring av platetopper og komfyrer
- Glasskeramiske platetopper kan være en utfordring å holde rene, men ikke hvis du har en dampvasker.
- Platetoppen, i tillegg til fuger og kanter rengjøres med detaljmunnstykket og en rundbørste (rundbørsten festes på munnstykket) uten trekk.
Oppfriskning av klær
Et spesielt tekstilmunnstykke gjør det enkelt å friske opp klær, duker og liknende. Den integrerte lofjerneren fjerner hår og lo fra klærne. Gardiner og klær blir glatte og fine uten at du trenger å dra frem strykejern og strykebrett. Til og med lukt fjernes. For en lettelse!
Grundig rent med naturlig damp
Rengjøring med damp er den mest naturlige formen for rengjøring, og derfor det ideelle alternativet til vanlige rengjøringsmetoder, i tillegg til at det er veldig enkelt og ikke minst miljøvennlig. Dampvaskerne våre har mange bruksområder. I tillegg til rengjøring, gir de enestående resultater ved stryking og oppfriskning av klær. Når du rengjør med damp, sparer du verdifull tid som du kan bruke på andre ting. Damp er veldig enkelt å bruke, både til store og små rengjøringsoppgaver i hjemmet.
Slik gjør damprengjøring livet enklere
Vi mennesker har alltid vært fascinert av damp. Det var imidlertid først på 1700-tallet at vi oppdaget hvordan dampkraft kunne utnyttes til praktiske formål. Damprengjøring er en moderne bruk av dampkraft.
Hvorfor er rengjøring med damp miljøvennlig?
Rengjøring med damp er helt enkelt rengjøring uten kjemikalier. Dampens kraft og temperatur er nok til å fjerne selv det mest gjenstridige smusset og gjør rengjøringsmidler overflødig. På denne måten sparer vi både vann og penger.
Damprengjøring er miljøvennlig på mange måter siden vi ikke bruker rengjøringsmidler. Det blir ingen emballasje å kaste, noe som sparer både energi og råmaterialer.
Dessuten forbrukes det veldig lite vann ved damprengjøring, og med kun én liter vann kan du produsere hele 1700 liter damp! Det er nok til cirka 20 minutter med damprengjøring, noe som er lenge nok til en grundig rengjøring av en liten leilighet. Strøm brukes bare under oppvarming av vannet, så strømforbruket er også svært lavt.
Hvorfor er rengjøring med damp sunnere?
De som rengjør med damp, beskytter seg selv og sine familier. I motsetning til rengjøringsmidler legger kondensert damp ikke igjen potensielt allergifremkallende rester på de rengjorte overflatene. Dette er spesielt viktig med tanke på små barn som liker å putte ting i munnen. Med damp slipper du å bekymre deg for ulykker som skyldes feil bruk av rengjøringsmidler, hudirritasjon og andre negative helseeffekter.
Allergikere kommer også til å merke forskjellen. Inneklimaet forbedres betraktelig, siden dampen binder støv og ikke slipper ut allergener i luften. Sist, men ikke minst er rengjøring med damp mindre fysisk anstrengende – dampen gjør jobben for deg.
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Hvorfor har damp en så kraftig rengjøringseffekt?
Hemmeligheten med damprengjøring ligger i dampens høye trykk og temperatur. Ikke bare er det enklere å fjerne smuss, du kommer også til på vanskelig tilgjengelige steder og kan gjøre mye grundigere rent. Alt dette uten bruk av kjemikalier! I spesielle tilfeller kan du supplere dampvask med mekanisk rengjøring, for eksempel med børste eller klut. Siden dampgenerering også fjerner mineralene i vannet, etterlater maskinene våre heller ingen kalkrester eller striper.
Hvorfor er rengjøring med damp så raskt og enkelt?
Damp er lik fart. Damp fjerner selv fastgrodd smuss og fett på få sekunder. Du slipper å bruke tid på å skrubbe. Damp sparer deg for tid også når du stryker tøy - du slipper å fukte tøyet, og det er enklere og raskere å glatte det ut.
Det beste av alt er kanskje at du bare trenger én maskin til mange forskjellige rengjøringsoppgaver, nettopp en dampvasker. Dermed får du tid til overs til å gjøre andre ting.
Hvordan virker en dampvasker?
En dampvasker bruker det samme prinsippet som en trykkoker. Vann varmes opp i en lukket beholder til det koker, og det dannes damp. Dette tar fra ett til seks minutter per liter vann, avhengig av maskinen.
Tips: Damp dannes best hvis tanken ikke er fylt helt opp. Hvis tanken er helt full, blir dampen for våt og trenger inn for raskt. Så snart vannet koker, slippes dampen ut i tilmålt mengde gjennom damppistolen. Jo høyere damptrykket er, desto raskere slippes dampen ut – og desto raskere forsvinner smusset. Ganske enkelt, egentlig.
Tips: Varmt vann fremskynder oppvarmingsprosessen. Trykket i dampkjelen når opptil fire bar, avhengig av type maskin.
Greit å vite
Kärcher dampvaskere overholder alle sikkerhetsstandarder. Dette bekreftes av sertifiseringer fra TÜV og internasjonale testsentre. Alle elektriske deler er selvfølgelig beskyttet mot vannsprut.
Sju gode grunner til å rengjøre med damp
- Damprengjøring er miljøvennlig – det forbrukes lite vann og ingen rengjøringsmidler.
- Damp gjør hygienisk rent – selv på steder som er vanskelige å komme til.
- Damprengjøring er enkelt – glem skrubbing og gnikking.
- Damprengjøring er sunnere – ingen rengjøringsmidler er nødvendig.
- Damp er allsidig – kan brukes til rengjøring av kjøkken, bad og vinduer, og til stryking.
- Damp sparer tid – rengjøringen går raskere.
- Damp sparer penger – siden det er unødvendig med rengjøringsmidler.