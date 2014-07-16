Rengjøring av tepper og møbler

Tepperensere – for grundig rengjøring

Kärchers teppe- og møbelrensemaskiner gjør grundig rent helt ned i fibrene på teppet. Rengjøringsmiddelet sprayes dypt inn i teppet under trykk og suges ut igjen sammen med oppløst smuss. Fett, smuss og lukt fjernes effektivt.

Sprayekstraksjon

Ved sprayekstraksjon sprayes vann med rengjøringsmiddel på i én operasjon, og deretter suges det umiddelbart opp igjen sammen med smusset.

Hygienisk rent

Kärchers tepperensere er ideelle for allergikere og perfekte for hjem med kjæledyr.