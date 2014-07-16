Rengjøring av tepper og møbler
Det er enkelt å rengjøre både tepper og møbler med det riktige Kärcher-produktet.
Tepperensere – for grundig rengjøring
Kärchers teppe- og møbelrensemaskiner gjør grundig rent helt ned i fibrene på teppet. Rengjøringsmiddelet sprayes dypt inn i teppet under trykk og suges ut igjen sammen med oppløst smuss. Fett, smuss og lukt fjernes effektivt.
Sprayekstraksjon
Ved sprayekstraksjon sprayes vann med rengjøringsmiddel på i én operasjon, og deretter suges det umiddelbart opp igjen sammen med smusset.
Hygienisk rent
Kärchers tepperensere er ideelle for allergikere og perfekte for hjem med kjæledyr.
Støvsugere med nyskapende vannfilterteknologi
I motsetning til en vanlig støvsuger med filterpose, benytter DS 5.800 den naturlige kraften fra vann som roterer i høy hastighet inne i filteret. Smusset som suges opp, føres gjennom virvlende vann, hvor det filtreres fra luften og bindes til vannet. Resultatet gir en usedvanlig frisk og ren avtrekksluft.
Enkel rengjøring av vannfilteret
Delene i vannfilteret skal bare skylles under rennende vann – raskt og enkelt.
Tips til teppe- og møbelrengjøring
Hvorfor bør du rense tepper og møbler?
Regelmessig rengjøring (vedlikeholdsrengjøring, mellomvask og dyprengjøring) opprettholder utseende, forlenger levetiden og sikrer god hygiene. Ettersom det ikke bare er synlig skittent på overflaten, men også dypt ned i fibrene, er det ikke alltid like lett å se når det bør rengjøres. Det er svært viktig å fjerne smuss regelmessig og behandle flekker riktig.
Sprayekstraksjon brukes til dyprensing av tepper og møbler. Til dette anbefaler vi Kärcher tepperenser sammen med rengjøringsmidlene RM 769 og 760.
Her kan du lese om hvordan du bør gå frem, når du skal rense tepper
- Forvask: Først sprayer du på vann og rengjøringsmiddel med en dyse på et forhåndsinnstilt trykk og med en avstand på 10 cm. La rengjøringsmiddelet trekke inn i ca. 10 minutter.
- Hovedvask: Deretter fører du gulvmunnstykket over ønsket møbel eller teppe, og lar rengjøringsmiddelet virke. Oppløst smuss suges opp enten umiddelbart eller i løpet av neste operasjon.
- Skylling: Skyll med rent vann og bruk sugemunnstykket til å suge opp rengjøringsmiddelet sammen med smusset.
- Støvsuging: Når teppet eller møblet er tørt, skal det støvsuges grundig med en teppestøvsuger.
Anbefalte produkter og tilbehør
Tepperensere
Grundig rengjøring dypt ned i fibrene.
Impregnering til tekstiler
Svært effektiv beskyttelse.
Støvsugere med vannfilter
De filtrerer ut 99,9 prosent av partiklene i luften takket være vannfilteret.
Turbo-møbelmunnstykke
Ekstra grundig rengjøring av møbler. Ideell for dyrehår.