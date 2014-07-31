Stryking med damp

50 prosent raskere stryking

Med Kärchers strykesystem med damptrykk kan du stryke dobbelt så raskt! Kärchers strykebord har en dampsugings- og oppblåsingsfunksjon. Dampsugingen holder klærne på plass mens fuktigheten suges ut. Med oppblåsingsfunksjonen kan strykeoverflaten blåses opp som en ballong. Dette motvirker skrukker, selv på ømfintlige tekstiler.

Strykestasjonen SI 2.600 CB er svært praktisk og egner seg spesielt godt til større tøymengder. Den velprøvde og gjennomtestede dampvaskeren SC 2.600 CB og strykebrettet AB 1000 er en perfekt kombinasjon for førsteklasses stryke- og rengjøringsresultater.