Stryking med damp
50 prosent raskere stryking
Med Kärchers strykesystem med damptrykk kan du stryke dobbelt så raskt! Kärchers strykebord har en dampsugings- og oppblåsingsfunksjon. Dampsugingen holder klærne på plass mens fuktigheten suges ut. Med oppblåsingsfunksjonen kan strykeoverflaten blåses opp som en ballong. Dette motvirker skrukker, selv på ømfintlige tekstiler.
Strykestasjonen SI 2.600 CB er svært praktisk og egner seg spesielt godt til større tøymengder. Den velprøvde og gjennomtestede dampvaskeren SC 2.600 CB og strykebrettet AB 1000 er en perfekt kombinasjon for førsteklasses stryke- og rengjøringsresultater.
Tips for optimal stryking:
- Sett dampstrykejernet på høyeste temperatur når du skal stryke med damp. Den kontinuerlige dampstrømmen hindrer at tekstiler som bomull, silke og lin blir for varme.
- Ekstra tilbehør som f.eks. teflonsåle kan brukes til strykejernet. Sålen forebygger blanke flekker på mørke og ømfintlige stoffer (f.eks. lin). Samtidig trenger du ikke lenger å stryke T-skjorter med trykk på vrangen.
- Damptrykket er så høyt at selv tykke jeans kan strykes på bare én side. Skyv strykejernet sakte over stoffet mens du presser lett – damptrykket gjør jobben for deg.
Strykestasjoner
Dobbelt så allsidig: stryking og damprengjøring i ett.
Dampstrykejern
Dampstrykejern i høy kvalitet med glatt strykesåle i rustfritt stål og en attraktiv design i gult og svart.
Strykesåle i teflon
Strykesåle i teflon til dampstrykejern.