Stryking med damp

Steam Ironing_header
Steam ironing_Content1

50 prosent raskere stryking

Med Kärchers strykesystem med damptrykk kan du stryke dobbelt så raskt! Kärchers strykebord har en dampsugings- og oppblåsingsfunksjon. Dampsugingen holder klærne på plass mens fuktigheten suges ut. Med oppblåsingsfunksjonen kan strykeoverflaten blåses opp som en ballong. Dette motvirker skrukker, selv på ømfintlige tekstiler.

Strykestasjonen SI 2.600 CB er svært praktisk og egner seg spesielt godt til større tøymengder. Den velprøvde og gjennomtestede dampvaskeren SC 2.600 CB og strykebrettet AB 1000 er en perfekt kombinasjon for førsteklasses stryke- og rengjøringsresultater.

Steam ironing_Content2

Tips for optimal stryking:

 

  1. Sett dampstrykejernet på høyeste temperatur når du skal stryke med damp. Den kontinuerlige dampstrømmen hindrer at tekstiler som bomull, silke og lin blir for varme.
  2. Ekstra tilbehør som f.eks. teflonsåle kan brukes til strykejernet. Sålen forebygger blanke flekker på mørke og ømfintlige stoffer (f.eks. lin). Samtidig trenger du ikke lenger å stryke T-skjorter med trykk på vrangen.
  3. Damptrykket er så høyt at selv tykke jeans kan strykes på bare én side. Skyv strykejernet sakte over stoffet mens du presser lett – damptrykket gjør jobben for deg.

Strykestasjoner

Dobbelt så allsidig: stryking og damprengjøring i ett.

Dampstrykejern

Dampstrykejern i høy kvalitet med glatt strykesåle i rustfritt stål og en attraktiv design i gult og svart.

Strykesåle i teflon

Strykesåle i teflon til dampstrykejern.