Vannforsyning til husholdninger

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Pumper for vannforsyning i hjemmet

For helautomatisk vannforsyning i hjemmet, for eksempel til vaskemaskin, toaletter og utendørs kraner til hagevanning. Pumpene slår seg på og av automatisk etter vannbehovet. eco!ogic-modellene har 0-wattsforbruk i hvilemodus – energibesparende og skånsomt både for lommeboken og miljøet.

Bruk vann på en miljøvennlig måte

Hjem- og hagepumper i BP Home & Garden-sortimentet fra Kärcher gir et fremragende bidrag til å redusere vannforbruket. Kärchers Home & Garden-pumper sørger for praktisk, miljøvennlig og effektiv vannforsyning til toaletter, vaskemaskin og utendørs kraner.

Anbefalte produkter og tilbehør

eco!ogic-pumpe

Perfekt for økonomisk bruk av alternative vannkilder.

Forfilter til pumper

Beskytter pumpen mot grovt smuss og sand

Sugesett

Spiralformet slange med sugefilter og tilbakeslagsventil

Pumper til hjem og hage

Ideelle for bruk med alternative vannkilder.