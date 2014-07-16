Vannforsyning til husholdninger
Pumper for vannforsyning i hjemmet
For helautomatisk vannforsyning i hjemmet, for eksempel til vaskemaskin, toaletter og utendørs kraner til hagevanning. Pumpene slår seg på og av automatisk etter vannbehovet. eco!ogic-modellene har 0-wattsforbruk i hvilemodus – energibesparende og skånsomt både for lommeboken og miljøet.
Bruk vann på en miljøvennlig måte
Hjem- og hagepumper i BP Home & Garden-sortimentet fra Kärcher gir et fremragende bidrag til å redusere vannforbruket. Kärchers Home & Garden-pumper sørger for praktisk, miljøvennlig og effektiv vannforsyning til toaletter, vaskemaskin og utendørs kraner.
Anbefalte produkter og tilbehør
eco!ogic-pumpe
Perfekt for økonomisk bruk av alternative vannkilder.
Forfilter til pumper
Beskytter pumpen mot grovt smuss og sand
Sugesett
Spiralformet slange med sugefilter og tilbakeslagsventil
Pumper til hjem og hage
Ideelle for bruk med alternative vannkilder.