Vannforsyning til husholdninger

Pumper for vannforsyning i hjemmet

For helautomatisk vannforsyning i hjemmet, for eksempel til vaskemaskin, toaletter og utendørs kraner til hagevanning. Pumpene slår seg på og av automatisk etter vannbehovet. eco!ogic-modellene har 0-wattsforbruk i hvilemodus – energibesparende og skånsomt både for lommeboken og miljøet.

Bruk vann på en miljøvennlig måte

Hjem- og hagepumper i BP Home & Garden-sortimentet fra Kärcher gir et fremragende bidrag til å redusere vannforbruket. Kärchers Home & Garden-pumper sørger for praktisk, miljøvennlig og effektiv vannforsyning til toaletter, vaskemaskin og utendørs kraner.