Rengjøring av vinduer
Når det gjelder skitne vinduer, har Kärcher den optimale løsningen for ethvert behov. Oppdag et stort utvalg av produkter til vindusrengjøring.
Fordelene med en batteridrevet vindusvasker
En Kärcher vindusvasker hjelper deg med å få rene vinduer med uten å etterlate striper, i tillegg til at du sparer mye tid og krefter på vindusrengjøring. Den praktiske innretningen suger enkelt og nøyaktig opp vann fra ruten etter rengjøring – uten å etterlate striper eller at det drypper skittent vann. Sammenlignet med alminnelige metoder for vindusvask, er rengjøring med en Kärcher vindusvasker merkbart enklere og raskere. Kärchers batteridrevne vindusvasker er også svært godt egnet for rengjøring av andre jevne overflater i hjemmet, slik som speil, glassbord og dusjkabinett m.m. Prøv det ut og se hvordan Kärcher utgjør en forskjell i hjemmet ditt.
I 2015 ble Kärcher WV 2 Plus kåret til testvinner hos både dinside.no og klikk.no.
Slik Kärcher du vinduene dine med en Kärcher vindusvasker
Spray
Fukt ruten med rengjøringsmiddel fra sprayflasken først.
Vask
Rengjør deretter vinduet med mikrofiberkluten.
Sug opp
Bruk til slutt den batteridrevne vindusvaskeren til å suge opp gjenværende vann.
En batteridrevet vindusvasker har mange bruksområder
Rengjøring av fliser
Rask og enkelt rengjøring av flislagte vegger på bad og i dusj.
Glassrengjøring
En vindusvasker er ypperlig å bruke på glassbordet i stuen.
Rengjøring av speil
Bruk vindusvaskeren på speil for et raskt og effektivt rengjøringsresultat.
Videoer
Anbefalte produkter og tilbehør
WV 2 plus batteridrevet vindusvasker
Raskt, enkelt og rent
Forlengersett
Selv høye vinduer kan rengjøres enkelt og med et perfekt resultat.
Smal gumminal
Smale erstatningsnaler til vindusvaskeren.
Rengjøringskonsentrat RM 503
Bidrar til stripefritt resultat.