Rengjøring av vinduer

Når det gjelder skitne vinduer, har Kärcher den optimale løsningen for ethvert behov. Oppdag et stort utvalg av produkter til vindusrengjøring.

Window cleaning

Fordelene med en batteridrevet vindusvasker

En Kärcher vindusvasker hjelper deg med å få rene vinduer med uten å etterlate striper, i tillegg til at du sparer mye tid og krefter på vindusrengjøring. Den praktiske innretningen suger enkelt og nøyaktig opp vann fra ruten etter rengjøring – uten å etterlate striper eller at det drypper skittent vann. Sammenlignet med alminnelige metoder for vindusvask, er rengjøring med en Kärcher vindusvasker merkbart enklere og raskere. Kärchers batteridrevne vindusvasker er også svært godt egnet for rengjøring av andre jevne overflater i hjemmet, slik som speil, glassbord og dusjkabinett m.m. Prøv det ut og se hvordan Kärcher utgjør en forskjell i hjemmet ditt.

I 2015 ble Kärcher WV 2 Plus kåret til testvinner hos både dinside.no og klikk.no. 

Dinside test

Les testen her
Klikk best i test

Les testen her

Slik Kärcher du vinduene dine med en Kärcher vindusvasker

Vindu 1

Spray

Fukt ruten med rengjøringsmiddel fra sprayflasken først.

Vindu 2

Vask

Rengjør deretter vinduet med mikrofiberkluten.

Vindu 3

Sug opp

Bruk til slutt den batteridrevne vindusvaskeren til å suge opp gjenværende vann.

En batteridrevet vindusvasker har mange bruksområder

Vindu 4

Rengjøring av fliser

Rask og enkelt rengjøring av flislagte vegger på bad og i dusj.

Vindu 5

Glassrengjøring

En vindusvasker er ypperlig å bruke på glassbordet i stuen.

Vindu 6

Rengjøring av speil

Bruk vindusvaskeren på speil for et raskt og effektivt rengjøringsresultat.

Videoer

Anbefalte produkter og tilbehør

WV 2 plus batteridrevet vindusvasker

Raskt, enkelt og rent

Forlengersett

Selv høye vinduer kan rengjøres enkelt og med et perfekt resultat.

Smal gumminal

Smale erstatningsnaler til vindusvaskeren.

Rengjøringskonsentrat RM 503

Bidrar til stripefritt resultat.