Rengjøring av vinduer

Fordelene med en batteridrevet vindusvasker

En Kärcher vindusvasker hjelper deg med å få rene vinduer med uten å etterlate striper, i tillegg til at du sparer mye tid og krefter på vindusrengjøring. Den praktiske innretningen suger enkelt og nøyaktig opp vann fra ruten etter rengjøring – uten å etterlate striper eller at det drypper skittent vann. Sammenlignet med alminnelige metoder for vindusvask, er rengjøring med en Kärcher vindusvasker merkbart enklere og raskere. Kärchers batteridrevne vindusvasker er også svært godt egnet for rengjøring av andre jevne overflater i hjemmet, slik som speil, glassbord og dusjkabinett m.m. Prøv det ut og se hvordan Kärcher utgjør en forskjell i hjemmet ditt.

I 2015 ble Kärcher WV 2 Plus kåret til testvinner hos både dinside.no og klikk.no.