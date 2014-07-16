Polering av gulv
Polering
Gulvene gjenspeiler bokomforten, pene gulv er avgjørende for et komfortabelt hjem. Det er her Kärchers poleringsmaskiner kommer inn i bildet. Det som tidligere var en komplisert prosess med mange manuelle operasjoner, er en enkel oppgave med dagens moderne utstyr. Med polering får gulvene optimalt vedlikehold og blir mer motstandsdyktige mot all slags slitasje. De tåler fuktighet bedre og holder seg rene lenger. I tillegg har du det visuelle aspektet – gulvene skinner og fargene friskes opp. Her finner du viktig informasjon samt mange tips om riktig gulvpleie. Du kan lære om polering samt egnede pleie- og rengjøringsmidler. Få hjemmet ditt til å skinne!
De viktigste tipsene
- For å oppnå et helt jevnt resultat, må gamle lag av såperester fjernes grundig. Dette løser du enkelt og effektiv ved hjelp av Kärchers dyprengjøringsmiddel og varmt vann.
- Hvis du fukter moppen med vann før du begynner å moppe, og før du påfører pleiemiddelet, blir det enklere å fordele middelet jevnt.
- For å få et jevnt resultat må gulvet være fullstendig dekket av pleiemiddel. Du bør derfor moppe overflaten flere ganger i påføringsretningen. Vi anbefaler å påføre pleiemiddelet på mindre deler av gulvet om gangen.
- For optimale resultater bør du la pleiemiddelet tørke helt før du begynner å polere. Pleiemiddelet tørker raskere hvis du åpner vinduet.
- For en stripefri glans bør du vente i 24 timer før du plasserer noe tungt på gulvet (unngå å flytte møbler).
- Etter polering bør padsene rengjøres med rengjøringsmiddel under rennende vann for å beholde optimal poleringseffekt. Padsene kan også vaskes på 60 grader i vaskemaskinen.
- Når du er ferdig med rengjøringen, kan du oppbevare padsene i det praktiske tilbehørsrommet.
Anbefalte produkter og tilbehør
FP 303 poleringsmaskin
Den høye hastigheten til poleringsmaskinen FP 303 sikrer et optimalt poleringsresultat på alle typer harde gulv.