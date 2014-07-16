Polering av gulv

Polering

Gulvene gjenspeiler bokomforten, pene gulv er avgjørende for et komfortabelt hjem. Det er her Kärchers poleringsmaskiner kommer inn i bildet. Det som tidligere var en komplisert prosess med mange manuelle operasjoner, er en enkel oppgave med dagens moderne utstyr. Med polering får gulvene optimalt vedlikehold og blir mer motstandsdyktige mot all slags slitasje. De tåler fuktighet bedre og holder seg rene lenger. I tillegg har du det visuelle aspektet – gulvene skinner og fargene friskes opp. Her finner du viktig informasjon samt mange tips om riktig gulvpleie. Du kan lære om polering samt egnede pleie- og rengjøringsmidler. Få hjemmet ditt til å skinne!

De viktigste tipsene