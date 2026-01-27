SensoTimer ST 6 eco!ogic
SensoTimer ST 6 eco!ogic er en intelligent vannur som vanner planter basert på deres vannbehov. Den bruker en radiosensor for å kontrollere fuktigheten og vanne på en optimal måte.
SensoTimer ST 6 eco!ogic vanner på en fuktighetskontrollert måte etter behov. Sensoren som følger med måler fuktighetsverdien i jorden og sender den via radio til SensoTimer. Du kan stille inn ønsket fuktighetsverdi i 5 trinn, og hvis den ikke nås, starter vanningen automatisk ved neste angitte tidspunkt. Det avtakbare kontrollpanelet og de 5 driftsknappene gjør programmeringen enkel. Du kan stille inn opptil to vanningstider per dag (maks. 90 minutter). Med eco!ogic-funksjonen kan du også utsette vanningen fra 1 til 7 dager. Manuell vanning er mulig når som helst, og du kan suspendere vanningsoppsettet i 24 timer med et tastetrykk. SensoTimer ST 6 eco!ogic er kompatibel med alle kjente hook-and-loop-systemer. Tappeanordning og prefilter er inkludert i leveransen, men du må kjøpe 9 V-batteriet separat.
Egenskaper og fordeler
Individuelle innstillinger for vanningsfrekvens
Avtakbart display
Manual watering possible
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|G3/4 + G1
|Maks. trykk (bar)
|10
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|96 x 137 x 153
Scope of supply
- Fuktighetssensor: 1 Stk
- Batterier inkludert i levering: nei
Utstyr
- Programmerbart vannuttak: 1 Stk
- Batterier nødvendig
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.