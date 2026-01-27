Spraylanse Premium

Spraylanse til vanning av blomster-/grønnsaksbed, potteplanterog hengekurver. Trinnløs regulering av vanntilførsel (0-max) med ergonomiks betjening.

6 sprayformasjoner og fleksibelt sprayhode (180°). Teleskoplanse (70 –105 cm) og opphengskrok ved oppbevaring.

Egenskaper og fordeler
6 sprayformasjoner
  • For vanning slik du ønsker det
Trinnløs regulering av vannmengde
Fleksibelt sprayhode (180°)
Opphengskrok ved oppbavaring
  • Praktisk og enkel oppbevaring
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 780 x 150 x 66
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
