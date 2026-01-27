Universal Slangekobling Premium

Robust universal slangekobling i aluminium. Innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.

Egenskaper og fordeler
Innfelte håndtak i myk plast
  • For enkel håndtering
Slangeklemme av rustfri aluminium
  • Robust og svært holdbar
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 39 x 40
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.