Universal Slangekobling Premium
Robust universal slangekobling i aluminium. Innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.
Egenskaper og fordeler
Innfelte håndtak i myk plast
- For enkel håndtering
Slangeklemme av rustfri aluminium
- Robust og svært holdbar
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 39 x 40
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.