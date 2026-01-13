Firkantspreder OS 5.320 SV
Firkantspreder med justerbar sprayrekkevidde. Lang levetid. Inkluderer nål for rengjøring av dyser, og sprutbeskyttelse for praktisk justering.
Egenskaper og fordeler
Løkke for oppheng integrert i håndtaket
- For enkel lagring/henging
Sprutbeskyttelse
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|546 x 160 x 88
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- Plen
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.