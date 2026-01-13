Firkantspreder OS 5.320 SV

Firkantspreder med justerbar sprayrekkevidde. Lang levetid. Inkluderer nål for rengjøring av dyser, og sprutbeskyttelse for praktisk justering.

Egenskaper og fordeler
Løkke for oppheng integrert i håndtaket
  • For enkel lagring/henging
Sprutbeskyttelse
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 546 x 160 x 88
Videoer

Bruksområder
  • Hagevanning
  • Plen
Tilbehør
