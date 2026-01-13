Firkantspreder OS 3.220
Firkantspreder med justerbar sprayrekkevidde, lang levetid og nål for rengjøring av dyser.
Forskjellige mønster for ulike typer vanning: sirkel, halvsirkel, rektangel (tre former) og firkant. For små og mellomstore områder og hager. Veggmontering sparer lagringsplass. Sprederen er kompatibel med kjente vanningssystemer.
Egenskaper og fordeler
Løkke for oppheng integrert i håndtaket
- For enkel lagring/henging
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 136 x 86
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- Plen
