Firkantspreder OS 3.220

Firkantspreder med justerbar sprayrekkevidde, lang levetid og nål for rengjøring av dyser.

Forskjellige mønster for ulike typer vanning: sirkel, halvsirkel, rektangel (tre former) og firkant. For små og mellomstore områder og hager. Veggmontering sparer lagringsplass. Sprederen er kompatibel med kjente vanningssystemer.

Egenskaper og fordeler
Løkke for oppheng integrert i håndtaket
  • For enkel lagring/henging
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 450 x 136 x 86
Bruksområder
  • Hagevanning
  • Plen
