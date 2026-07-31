Skuremaskin BDP 43/400 C
Takket være den høye rotasjonshastigheten på 400 o/min imponerer vår komfortable og kraftige enkeltdiskmaskin BDP 43/400 C med raske og grundige arbeidsresultater for rengjøring og polering.
Perfekt for rask og grundig rengjøring og polering av harde og elastiske gulvbelegg: Vår komfortable og kraftige singlediskmaskin BDP 43/400 C imponerer med en høy rotasjonshastighet på 400 rpm og samtidig lav driftsstøy. Denne høyhastighetsmaskinen kan også brukes til å påføre pleiemidler på tregulv. For å unngå potensiell støvspredning når du arbeider, er en sugeenhet som er enkel å installere, inkludert ring, tilgjengelig som tilleggsutstyr. Padholder leveres som standard.
Egenskaper og fordeler
Rask, singeldiskmaskin med høy hastighet på 400 o/min.
- Svært stillegående maskin med stor flatedekning
- For flotte poleringsresultater.
Ekstra stikkontakt
- Sugeenhet kan tilkobles for å redusere støvutslipp
- Ingen ekstra ledning kreves, noe som betyr mer effektiv rengjøring.
Store hjul
- Enkel å transportere selv i lengre etapper.
- Kan enkelt bæres/ løftes over terskler.
- Kan transporteres i parkeringsposisjon.
Svært stillegående
- Kan brukes i støysensitive områder som hoteller, sykehus og kontorlandskap.
Meget lavt børstehode
- Kommer til under møbler og radiatorer.
Stort utvalg av tilbehør
- Tilbehør er tilpasset ulike bruksområder, f.eks. tankstørrelse, børster i forskjellige hardhetsgrader, pad drivskive, forskjellige pads, mikrofiberpad, diamantpads etc.
- Systematisk rengjøring med det ideelle tilbehøret for et hvert bruksområde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Børstehastighet (rpm)
|400
|Børstetrykk (g/cm²)
|22
|Lydnivå (dB)
|55
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|33,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|620 x 430 x 1230
Scope of supply
- Padholder
Utstyr
- Ekstra tank: 12 l
- Nettdrift
Videoer
Bruksområder
- Egner seg for rengjøring og polering av harde og elastiske gulvbelegg
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