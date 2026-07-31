Skuremaskin BDP 43/400 C

Takket være den høye rotasjonshastigheten på 400 o/min imponerer vår komfortable og kraftige enkeltdiskmaskin BDP 43/400 C med raske og grundige arbeidsresultater for rengjøring og polering.

Perfekt for rask og grundig rengjøring og polering av harde og elastiske gulvbelegg: Vår komfortable og kraftige singlediskmaskin BDP 43/400 C imponerer med en høy rotasjonshastighet på 400 rpm og samtidig lav driftsstøy. Denne høyhastighetsmaskinen kan også brukes til å påføre pleiemidler på tregulv. For å unngå potensiell støvspredning når du arbeider, er en sugeenhet som er enkel å installere, inkludert ring, tilgjengelig som tilleggsutstyr. Padholder leveres som standard.

Egenskaper og fordeler
Rask, singeldiskmaskin med høy hastighet på 400 o/min.
  • Svært stillegående maskin med stor flatedekning
  • For flotte poleringsresultater.
Ekstra stikkontakt
  • Sugeenhet kan tilkobles for å redusere støvutslipp
  • Ingen ekstra ledning kreves, noe som betyr mer effektiv rengjøring.
Store hjul
  • Enkel å transportere selv i lengre etapper.
  • Kan enkelt bæres/ løftes over terskler.
  • Kan transporteres i parkeringsposisjon.
Svært stillegående
  • Kan brukes i støysensitive områder som hoteller, sykehus og kontorlandskap.
Meget lavt børstehode
  • Kommer til under møbler og radiatorer.
Stort utvalg av tilbehør
  • Tilbehør er tilpasset ulike bruksområder, f.eks. tankstørrelse, børster i forskjellige hardhetsgrader, pad drivskive, forskjellige pads, mikrofiberpad, diamantpads etc.
  • Systematisk rengjøring med det ideelle tilbehøret for et hvert bruksområde.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Nettdrift
Børstehastighet (rpm) 400
Børstetrykk (g/cm²) 22
Lydnivå (dB) 55
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 33,2
Mål (L x B x H) (mm) 620 x 430 x 1230

Scope of supply

  • Padholder

Utstyr

  • Ekstra tank: 12 l
  • Nettdrift

Videoer

Bruksområder
  • Egner seg for rengjøring og polering av harde og elastiske gulvbelegg
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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