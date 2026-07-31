Perfekt for rask og grundig rengjøring og polering av harde og elastiske gulvbelegg: Vår komfortable og kraftige singlediskmaskin BDP 43/400 C imponerer med en høy rotasjonshastighet på 400 rpm og samtidig lav driftsstøy. Denne høyhastighetsmaskinen kan også brukes til å påføre pleiemidler på tregulv. For å unngå potensiell støvspredning når du arbeider, er en sugeenhet som er enkel å installere, inkludert ring, tilgjengelig som tilleggsutstyr. Padholder leveres som standard.