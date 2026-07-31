Med en arbeidsbredde på 43 cm, variabel rotasjonshastighet (150 eller 300 o/min) og en kraftig motor på 1500 W tillater vår singlediskmaskin BDS 43/DUO C ulike bruksområder. Maskinen er egnet for rengjøring av harde og elastiske gulv og tepper, for polering av forskjellige overflater og til og med for sliping av parkett. BDS 43/DUO C imponerer med utmerket jevn drift. Det brede håndtaket støtter enkel håndtering av maskinen, slik at nye brukere klarer det uten problemer.