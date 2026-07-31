Skuremaskin BDS 43/DUO C
BDS 43/DUO C er en universell singlediskmaskin for rengjøring, polering og sliping av ulike gulvtyper. Maskinen imponerer med utmerket jevn drift på 150 eller 300 rpm.
Med en arbeidsbredde på 43 cm, variabel rotasjonshastighet (150 eller 300 o/min) og en kraftig motor på 1500 W tillater vår singlediskmaskin BDS 43/DUO C ulike bruksområder. Maskinen er egnet for rengjøring av harde og elastiske gulv og tepper, for polering av forskjellige overflater og til og med for sliping av parkett. BDS 43/DUO C imponerer med utmerket jevn drift. Det brede håndtaket støtter enkel håndtering av maskinen, slik at nye brukere klarer det uten problemer.
Egenskaper og fordeler
To hastigheterVelg mellom 150 o/m og 300 o/m med vippebryteren. Bryteren på den tverrgående stangen er enkel å nå.
Svært stillegåendeKan brukes i støysensitive områder som hoteller, sykehus og kontorlandskap.
Kraftig motorSvært robust og slitesterk design. Høyt dreiemoment for effektiv rengjøring.
Lavt børstehode
- Kommer til under møbler og radiatorer.
Store hjul
- Enkel å transportere selv i lengre etapper.
- Kan bæres/ løftes over terskler.
Stort utvalg av tilbehør
- Tilbehør er tilpasset ulike bruksområder, f.eks. tankstørrelse, børster i forskjellige hardhetsgrader, padsholder, forskjellige pads, mikrofiberpads, diamantpads etc.
- Systematisk rengjøring med det ideelle tilbehøret for et hvert bruksområde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|430
|Arbeidshøyde (mm)
|90
|Børstehastighet (rpm)
|150 - 300
|Børstetrykk (kg)
|45
|Lydnivå (dB)
|66
|Spenning (V)
|220
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|49,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|940 x 430 x 1070
Scope of supply
- Padholder
Utstyr
- Ekstra tank: 10 l
- Nettdrift
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av harde-, elastiske- og tekstilgulvbelegg
- Også ideell for polering og sliping av parkett
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