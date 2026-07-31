Skuremaskin BDS 43/Orbital C
Kraftig, robust og allsidig: Den orbitale singeldiskmaskin BDS 43 / Orbital C med kombinerte orbitale og roterende bevegelser for maksimal rengjøringseffektivitet.
Maksimal rengjøringseffekt, stort bruksområde, brukervennlig håndtering: Den orbitale singeldiskmaskin BDS 43 / Orbital C imponerer spesielt innen bygningsrengjøring, enten det er på kontorer, butikker, sykehus eller skoler. Med innovativ teknologi kombinerer maskinen orbitale og roterende bevegelser til en konstant vibrasjon, og gjør det mulig for et allsidig utvalg av bruksområder, fra dyp skrubbing til polering og krystallisering til fjerning av belegg. Arbeidsbredden på 43 centimeter tillater også arbeid i trange eller møblerte områder.
Egenskaper og fordeler
Enkel og intuitiv å brukePraktisk og enkel håndtering. Stabil og stillegående drift. Bidrar til å unngå driftsfeil.
ReversmodusØker børstetrykket fra 38 til 55 kilo. Høy rengjøringseffekt også under vanskelige forhold. Enkelt arbeid, også i trange rom.
90° tiltbart hodeTillater enkel og rask bytte av pad. Øker komforten, unngår våte flekker på gulv.
Roto-orbital bevegelse
- Utmerket rengjøringsresultat med opptil 50 % redusert rengjøringstid.
- Suverene rengjøringsresultater på alle gulvtyper.
- Reduserte rengjørings- og opplæringskostnader.
Kraftig motor
- Svært robust og slitesterk design.
- Kraftig for flere oppgaver.
- Lave drifts- og servicekostnader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|430
|Arbeidshøyde (mm)
|100
|Rentvannstank (l)
|12
|Børstehastighet (rpm)
|60
|Børstetrykk (kg)
|38 - 55
|Oscillasjoner (O/min)
|1500
|Lydnivå (dB)
|54
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|52,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1070 x 570 x 430
Scope of supply
- Tank: 12 l
- Padholder
Utstyr
- Nettdrift
Videoer
Bruksområder
- Ideell for kontorer, produksjonssteder, detaljhandel, hoteller, kantiner, sykehus og skoler
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