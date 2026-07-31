Maksimal rengjøringseffekt, stort bruksområde, brukervennlig håndtering: Den orbitale singeldiskmaskin BDS 43 / Orbital C imponerer spesielt innen bygningsrengjøring, enten det er på kontorer, butikker, sykehus eller skoler. Med innovativ teknologi kombinerer maskinen orbitale og roterende bevegelser til en konstant vibrasjon, og gjør det mulig for et allsidig utvalg av bruksområder, fra dyp skrubbing til polering og krystallisering til fjerning av belegg. Arbeidsbredden på 43 centimeter tillater også arbeid i trange eller møblerte områder.