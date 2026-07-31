Skuremaskin BDS 43/Orbital C Spray
Den orbitale singeldiskmaskinen BDS 43 / Orbital C Spray er egnet for mange bruksområder i bygningsrengjøring. Også for dyp tepperengjøring takket være integrerte sprøytedyser.
Med en arbeidsbredde på 43 centimeter og et stort bruksområde, er vår nye orbitale singeldiskmaskin BDS 43 / Orbital C Spray designet for bygningsrengjøring. Maskinen kombinerer orbitale og roterende bevegelser til en konstant vibrasjon, og øker dermed rengjøringseffekten til et maksimum. I tillegg er maskinen utstyrt med sprøytedyser for tepperengjøring som fordeler den nødvendige mengden rengjøringsløsning spesielt for tepperengjøring. Dette gir både gode rengjøringsresultater og muliggjør korte tørketider. Tilleggseffekt av orbital bevegelse: Den robuste maskinen er veldig glatt og solid, noe som garanterer et høyt nivå av brukervennlighet og uanstrengt arbeid - enten det er under skrubbing, fjerning, polering eller krystallisering.
Egenskaper og fordeler
Enkel og intuitiv å brukePraktisk og enkel håndtering. Stabil og stillegående drift. Bidrar til å unngå driftsfeil.
ReversmodusØker børstetrykket fra 38 til 55 kilo. Høy rengjøringseffekt også under vanskelige forhold. Enkelt arbeid, også i trange rom.
Integrerte, justerbare sprøytedyserFor nøyaktig vannstrøm og høy områdeytelse. Utmerket rengjøringsresultat og korte tørketider.
Roto-orbital bevegelse
- Utmerket rengjøringsresultat med opptil 50 % redusert rengjøringstid.
- Suverene rengjøringsresultater på alle gulvtyper.
- Reduserte rengjørings- og opplæringskostnader.
90° tiltbart hode
- Tillater enkel og rask bytte av pad.
- Øker komforten, unngår våte flekker på gulv.
Kraftig motor
- Svært robust og slitesterk design.
- Kraftig for flere oppgaver.
- Lave drifts- og servicekostnader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|430
|Arbeidshøyde (mm)
|100
|Rentvannstank (l)
|12
|Børstehastighet (rpm)
|60
|Børstetrykk (kg)
|38 - 55
|Oscillasjoner (O/min)
|1500
|Lydnivå (dB)
|59
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|54,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 520 x 1070
Scope of supply
- Tank: 12 l
- Padholder
Utstyr
- Nettdrift
Videoer
Bruksområder
- Ideell for kontorer, produksjonssteder, detaljhandel, hoteller, kantiner, sykehus og skoler
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