Med en arbeidsbredde på 43 centimeter og et stort bruksområde, er vår nye orbitale singeldiskmaskin BDS 43 / Orbital C Spray designet for bygningsrengjøring. Maskinen kombinerer orbitale og roterende bevegelser til en konstant vibrasjon, og øker dermed rengjøringseffekten til et maksimum. I tillegg er maskinen utstyrt med sprøytedyser for tepperengjøring som fordeler den nødvendige mengden rengjøringsløsning spesielt for tepperengjøring. Dette gir både gode rengjøringsresultater og muliggjør korte tørketider. Tilleggseffekt av orbital bevegelse: Den robuste maskinen er veldig glatt og solid, noe som garanterer et høyt nivå av brukervennlighet og uanstrengt arbeid - enten det er under skrubbing, fjerning, polering eller krystallisering.