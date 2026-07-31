Skuremaskin BDS 43/Orbital C Spray

Den orbitale singeldiskmaskinen BDS 43 / Orbital C Spray er egnet for mange bruksområder i bygningsrengjøring. Også for dyp tepperengjøring takket være integrerte sprøytedyser.

Med en arbeidsbredde på 43 centimeter og et stort bruksområde, er vår nye orbitale singeldiskmaskin BDS 43 / Orbital C Spray designet for bygningsrengjøring. Maskinen kombinerer orbitale og roterende bevegelser til en konstant vibrasjon, og øker dermed rengjøringseffekten til et maksimum. I tillegg er maskinen utstyrt med sprøytedyser for tepperengjøring som fordeler den nødvendige mengden rengjøringsløsning spesielt for tepperengjøring. Dette gir både gode rengjøringsresultater og muliggjør korte tørketider. Tilleggseffekt av orbital bevegelse: Den robuste maskinen er veldig glatt og solid, noe som garanterer et høyt nivå av brukervennlighet og uanstrengt arbeid - enten det er under skrubbing, fjerning, polering eller krystallisering.

Egenskaper og fordeler
Skuremaskin BDS 43/Orbital C Spray: Enkel og intuitiv å bruke
Enkel og intuitiv å bruke
Praktisk og enkel håndtering. Stabil og stillegående drift. Bidrar til å unngå driftsfeil.
Skuremaskin BDS 43/Orbital C Spray: Reversmodus
Reversmodus
Øker børstetrykket fra 38 til 55 kilo. Høy rengjøringseffekt også under vanskelige forhold. Enkelt arbeid, også i trange rom.
Skuremaskin BDS 43/Orbital C Spray: Integrerte, justerbare sprøytedyser
Integrerte, justerbare sprøytedyser
For nøyaktig vannstrøm og høy områdeytelse. Utmerket rengjøringsresultat og korte tørketider.
Roto-orbital bevegelse
  • Utmerket rengjøringsresultat med opptil 50 % redusert rengjøringstid.
  • Suverene rengjøringsresultater på alle gulvtyper.
  • Reduserte rengjørings- og opplæringskostnader.
90° tiltbart hode
  • Tillater enkel og rask bytte av pad.
  • Øker komforten, unngår våte flekker på gulv.
Kraftig motor
  • Svært robust og slitesterk design.
  • Kraftig for flere oppgaver.
  • Lave drifts- og servicekostnader.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Nettdrift
Arbeidsbredde for børste (mm) 430
Arbeidshøyde (mm) 100
Rentvannstank (l) 12
Børstehastighet (rpm) 60
Børstetrykk (kg) 38 - 55
Oscillasjoner (O/min) 1500
Lydnivå (dB) 59
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 54,5
Mål (L x B x H) (mm) 430 x 520 x 1070

Scope of supply

  • Tank: 12 l
  • Padholder

Utstyr

  • Nettdrift

Videoer

Bruksområder
  • Ideell for kontorer, produksjonssteder, detaljhandel, hoteller, kantiner, sykehus og skoler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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