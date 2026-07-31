Ultrahøytrykksvasker HD 18/50-4 Cage Classic
Høytrykksvaskeren HD 18/50-4 M Cage Classic, i UHP-kompaktklassen, har et mobilt «bur»-design, og leverer en rengjøringseffekt på 30 kW, arbeidstrykk på 500 bar og vannvolum på 30 l/min.
Høytrykksvaskeren egner seg for mange bruksområder. Den er ekstremt mobil og kompakt, og garanterer optimale rengjøringsresultater. HD 18/50-4 Cage Classic utvider UHP-kompaktklassen. Dermed kan nå også denne klassen by på maskiner med rengjøringseffekt på opptil 30 kW. Dette er den kraftigste høytrykksvaskeren med mobilt «bur»-design. Et arbeidstrykk på 500 bar og vannvolum på 30 l/min garanterer raske resultater, selv på gjenstridig smuss i byggebransjen, industrien og transportsektoren. En dreiebryter med intuitive kontroller og et bevisst valg om å i stor grad fjerne elektroniske komponenter, betyr at maskinen er svært enkel å bruke. Det ergonomiske designet, maskinens lave vekt, de fire store hjulene og krok for løfting med kran, gjør håndteringen og transporten enklere, selv i ulendt terreng. Når det er nødvendig, kan HD 18/50-4 Cage Classic også transporteres med en gaffeltruck. Maskinen har dermed maksimal fleksibilitet både når det gjelder transport og i arbeidet med maskinen.
Egenskaper og fordeler
Stort integrert vannfilter.
- Reduserer drifts og servicekostnader.
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
Utmerket mobilitet
- Store hjul, samt optimalt tyngdepunkt sikrer høy grad av mobilitet for maskinen – til tross for størrelsen.
- En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|maks. 500 / maks. 50
|Gjennomstrømning (l/t)
|1800
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Brennstoff
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|30
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|380 - 415
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpetype
|Veivaksel
|Vekt uten tilbehør (kg)
|307
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|321
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|331,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Industriell høytrykkspistol
- Spraylanse i rustfritt stål: 700 mm
- Flatstråledyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Høytrykkslange type: Krevende rengjøringsjobber
- Sikkerhetsventil
- Driftstimeteller
Videoer
Bruksområder
- For å fjerne maling og rust fra metalloverflater
- For å fjerne alger, blåskjell og avleiringer som f.eks. kalkavleiringer fra skip
- For å rengjøre dekk, lasteområder og containere
- For å fjerne rester etter dekk på rullebaner på flyplasser
- For å rengjøre rør, tanker og andre containere på oljeplattformer
- For generell rengjøring av tanker, samt rengjøring av varmevekslerrør
- For å rengjøre gods-/tankbiler, kjøretøy og utstyr
- For å rengjøre malekabiner, forskjellige gitre og maskindeler
- For å rengjøre maskiner og maskindeler i byggebransjen, slik som kjeder, blandevisper eller blandetanker
- For å rengjøre utstyr i byggebransjen, slik som forskalinger og stillaser, samt kjøretøy