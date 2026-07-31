Høytrykksvaskeren egner seg for mange bruksområder. Den er ekstremt mobil og kompakt, og garanterer optimale rengjøringsresultater. HD 18/50-4 Cage Classic utvider UHP-kompaktklassen. Dermed kan nå også denne klassen by på maskiner med rengjøringseffekt på opptil 30 kW. Dette er den kraftigste høytrykksvaskeren med mobilt «bur»-design. Et arbeidstrykk på 500 bar og vannvolum på 30 l/min garanterer raske resultater, selv på gjenstridig smuss i byggebransjen, industrien og transportsektoren. En dreiebryter med intuitive kontroller og et bevisst valg om å i stor grad fjerne elektroniske komponenter, betyr at maskinen er svært enkel å bruke. Det ergonomiske designet, maskinens lave vekt, de fire store hjulene og krok for løfting med kran, gjør håndteringen og transporten enklere, selv i ulendt terreng. Når det er nødvendig, kan HD 18/50-4 Cage Classic også transporteres med en gaffeltruck. Maskinen har dermed maksimal fleksibilitet både når det gjelder transport og i arbeidet med maskinen.