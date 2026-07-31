Ultrahøytrykksvasker HD 18/50-4 Cage Classic

Høytrykksvaskeren HD 18/50-4 M Cage Classic, i UHP-kompaktklassen, har et mobilt «bur»-design, og leverer en rengjøringseffekt på 30 kW, arbeidstrykk på 500 bar og vannvolum på 30 l/min.

Høytrykksvaskeren egner seg for mange bruksområder. Den er ekstremt mobil og kompakt, og garanterer optimale rengjøringsresultater. HD 18/50-4 Cage Classic utvider UHP-kompaktklassen. Dermed kan nå også denne klassen by på maskiner med rengjøringseffekt på opptil 30 kW. Dette er den kraftigste høytrykksvaskeren med mobilt «bur»-design. Et arbeidstrykk på 500 bar og vannvolum på 30 l/min garanterer raske resultater, selv på gjenstridig smuss i byggebransjen, industrien og transportsektoren. En dreiebryter med intuitive kontroller og et bevisst valg om å i stor grad fjerne elektroniske komponenter, betyr at maskinen er svært enkel å bruke. Det ergonomiske designet, maskinens lave vekt, de fire store hjulene og krok for løfting med kran, gjør håndteringen og transporten enklere, selv i ulendt terreng. Når det er nødvendig, kan HD 18/50-4 Cage Classic også transporteres med en gaffeltruck. Maskinen har dermed maksimal fleksibilitet både når det gjelder transport og i arbeidet med maskinen.

Egenskaper og fordeler
Stort integrert vannfilter.
  • Reduserer drifts og servicekostnader.
  • Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
Utmerket mobilitet
  • Store hjul, samt optimalt tyngdepunkt sikrer høy grad av mobilitet for maskinen – til tross for størrelsen.
  • En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidstrykk (bar/mPa) maks. 500 / maks. 50
Gjennomstrømning (l/t) 1800
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Brennstoff Elektrisk
Motoreffekt (kW) 30
Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 380 - 415
Frekvens (Hz) 50
Pumpetype Veivaksel
Vekt uten tilbehør (kg) 307
Vekt (med tilbehør) (kg) 321
Vekt inkludert emballasje (kg) 331,5
Mål (L x B x H) (mm) 747 x 1317 x 1093

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Industriell høytrykkspistol
  • Spraylanse i rustfritt stål: 700 mm
  • Flatstråledyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 20 m
  • Høytrykkslange type: Krevende rengjøringsjobber
  • Sikkerhetsventil
  • Driftstimeteller
Ultrahøytrykksvasker HD 18/50-4 Cage Classic
Ultrahøytrykksvasker HD 18/50-4 Cage Classic
Ultrahøytrykksvasker HD 18/50-4 Cage Classic

Videoer

Bruksområder
  • For å fjerne maling og rust fra metalloverflater
  • For å fjerne alger, blåskjell og avleiringer som f.eks. kalkavleiringer fra skip
  • For å rengjøre dekk, lasteområder og containere
  • For å fjerne rester etter dekk på rullebaner på flyplasser
  • For å rengjøre rør, tanker og andre containere på oljeplattformer
  • For generell rengjøring av tanker, samt rengjøring av varmevekslerrør
  • For å rengjøre gods-/tankbiler, kjøretøy og utstyr
  • For å rengjøre malekabiner, forskjellige gitre og maskindeler
  • For å rengjøre maskiner og maskindeler i byggebransjen, slik som kjeder, blandevisper eller blandetanker
  • For å rengjøre utstyr i byggebransjen, slik som forskalinger og stillaser, samt kjøretøy
Tilbehør