Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Den allsidige høytrykksvaskeren, HD 9/100-4 Cage Adv, fjerner selv svært gjenstridig smuss. Maskinen har UHP-høytrykkspistol, arbeidstrykk på 100 bar og et lavt vannforbruk på 900 l/time.
Høytrykksvaskeren vår, HD 9/100-4 Cage Adv, fra UHP-kompaktklassen, er utrustet med en praktisk UHP-høytrykkspistol. Maskinen rengjør selv gjenstridig smuss som vi finner i byggebransjen eller industrielle områder, på en imponerende måte. Hjertet i maskinen er en ekstremt kraftig industriell høytrykkspumpe fra WOMA, med høy volumetrisk effekttetthet. Den garanterer de beste rengjøringsresultatene ved å sørge for et arbeidstrykk på 1000 bar, og forbruker bare 900 l vann per time.
Egenskaper og fordeler
Kraftig industriell høytrykkspumpeStempel laget av karbid gir lang levetid. Vedlikeholdsvennlig design som gjør det enkelt å skifte ut slitedeler som ventiler, tetninger og stempel. Sentralventildesign for høy volumetrisk effektivitet.
Ergonomisk blåsepistolErgonomisk utformet og lett håndtak for enkel betjening. Redusert utløserkraft for uanstrengt arbeid.
TrykkavlastningsventilTrykkavlastningsventilen reduserer trykket i slangen, slik at den forblir fleksibel når høytrykkspistolen er lukket. Forhindrer plutselig rekyl for brukeren, fordi trykket bygges opp sakte når høytrykkspistolen aktiveres.
Utmerket mobilitet
- Store hjul, samt optimalt tyngdepunkt sikrer høy grad av mobilitet for maskinen – til tross for størrelsen.
- En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|1000 / 100
|Gjennomstrømning (l/t)
|978
|Inngangstemperatur (°C)
|45
|Brennstoff
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|35
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|380 - 415
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpetype
|Veivaksel
|Vekt uten tilbehør (kg)
|385
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|376,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|380
|Mål (L x B x H) ( )
|1385 x 790 x 1090
Scope of supply
- Høytrykkspistol: UHP-høytrykkspistol
- Spraylanse i rustfritt stål: 750 mm
- Flatstråledyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Sikkerhetsventil
- Driftstimeteller
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