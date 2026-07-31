Høytrykksvaskeren vår, HD 9/100-4 Cage Adv, fra UHP-kompaktklassen, er utrustet med en praktisk UHP-høytrykkspistol. Maskinen rengjør selv gjenstridig smuss som vi finner i byggebransjen eller industrielle områder, på en imponerende måte. Hjertet i maskinen er en ekstremt kraftig industriell høytrykkspumpe fra WOMA, med høy volumetrisk effekttetthet. Den garanterer de beste rengjøringsresultatene ved å sørge for et arbeidstrykk på 1000 bar, og forbruker bare 900 l vann per time.