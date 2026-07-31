Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut)

Den allsidige høytrykksvaskeren, HD 9/100-4 Cage Adv, fjerner selv svært gjenstridig smuss. Maskinen har UHP-høytrykkspistol, arbeidstrykk på 100 bar og et lavt vannforbruk på 900 l/time.

Høytrykksvaskeren vår, HD 9/100-4 Cage Adv, fra UHP-kompaktklassen, er utrustet med en praktisk UHP-høytrykkspistol. Maskinen rengjør selv gjenstridig smuss som vi finner i byggebransjen eller industrielle områder, på en imponerende måte. Hjertet i maskinen er en ekstremt kraftig industriell høytrykkspumpe fra WOMA, med høy volumetrisk effekttetthet. Den garanterer de beste rengjøringsresultatene ved å sørge for et arbeidstrykk på 1000 bar, og forbruker bare 900 l vann per time.

Egenskaper og fordeler
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut): Kraftig industriell høytrykkspumpe
Kraftig industriell høytrykkspumpe
Stempel laget av karbid gir lang levetid. Vedlikeholdsvennlig design som gjør det enkelt å skifte ut slitedeler som ventiler, tetninger og stempel. Sentralventildesign for høy volumetrisk effektivitet.
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut): Ergonomisk blåsepistol
Ergonomisk blåsepistol
Ergonomisk utformet og lett håndtak for enkel betjening. Redusert utløserkraft for uanstrengt arbeid.
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut): Trykkavlastningsventil
Trykkavlastningsventil
Trykkavlastningsventilen reduserer trykket i slangen, slik at den forblir fleksibel når høytrykkspistolen er lukket. Forhindrer plutselig rekyl for brukeren, fordi trykket bygges opp sakte når høytrykkspistolen aktiveres.
Utmerket mobilitet
  • Store hjul, samt optimalt tyngdepunkt sikrer høy grad av mobilitet for maskinen – til tross for størrelsen.
  • En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidstrykk (bar/mPa) 1000 / 100
Gjennomstrømning (l/t) 978
Inngangstemperatur (°C) 45
Brennstoff Elektrisk
Motoreffekt (kW) 35
Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 380 - 415
Frekvens (Hz) 50
Pumpetype Veivaksel
Vekt uten tilbehør (kg) 385
Vekt (med tilbehør) (kg) 376,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 380
Mål (L x B x H) ( ) 1385 x 790 x 1090

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: UHP-høytrykkspistol
  • Spraylanse i rustfritt stål: 750 mm
  • Flatstråledyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 20 m
  • Sikkerhetsventil
  • Driftstimeteller
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 CageAdv (DryShut)

Videoer

Tilbehør