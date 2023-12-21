Hovedkomponenter

Pumper

For å lage vanntrykk trenger høytrykksvaskeren en pumpe som kan skape det nødvendige trykket. Det finnes flere forskjellige pumpetyper som kan benyttes til å sette vann under høyt trykk. Valg av h er avhengig av det nødvendige vannvolumet, belastningen og det tiltenkte bruksområdet.

1. Aksialpumpe

Aksialpumpene har færre bevegelige deler, og drivakselen til motoren beveger den skråstilte svingplaten som flytter de tre stemplene vekselvis frem og tilbake.

Direkte drev (motorhastighet = pumpehastighet)

Lett og kompakt

Få bevegelige deler

Enkel å vedlikeholde

2. Stempelpumpe

Stemplepumpene er større pumper med en veivaksel som konverterer rotasjonen fra motoren til en lineær bevegelse (løfte- og sugevirkning). Vanligvis beveges tre stempler alternerende.