Hovedkomponenter
En høytrykksvasker består av flere komponenter, inkludert en motor, en pumpe, en brenner for varmt vann og et kabinett. Denne allsidige maskinen kan brukes i en rekke ulike bruksområder, og derfor blir ulike komponenter nøye satt sammen for å gjøre den egnet for forskjellige formål.
Elektriske motorer
Elektriske motorer er 2- eller 4-polet. For hver komplette faseendring roterer rotoren i en 2-polet motor én gang med nøyaktig 360°. Ved identisk utgangseffekt vil rotoren til en 4-polet motor bare fullføre en halv rotasjon per faseendring; hastigheten er bare 1400 opm.
1. Cirka 2800 opm
- Maskin med høy hastighet
- Lavere kostnad
2. Cirka 1400 opm
- Maskin med lav hastighet
- Lang levetid på grunn av mindre slitasje på delene
- Bedre sugeegenskap
- Mindre støy
- Større stempler
- Lengre forventet levetid
Forbrenningsmotorer
På steder der det ikke finnes en elektrisk strømtilførsel eller der strømtilførselen er utilstrekkelig, brukes høytrykksvaskere som drives av en forbrenningsmotor (diesel eller bensin) i stedet for en elektrisk motor. Disse finnes som høytrykksvaskere (kaldt vann) og varmtvannsvaskere (varmt vann).
Motorkjøling
For å hindre at høytrykksvaskeren blir overopphetet er en kontinuerlig og effektiv motorkjøling nødvendig. Her skiller vi mellom luftkjøing og vannkjøling.
1. Luftkjøling
- Varme fra motoren avledes via kjøleribbene
- Viften leverer kontinuerlig kjøleluft fra omgivelsene
2. Motorhus med kjøleribber
3. Kjølevifte
4. Vannkjøling
- Her ledes vannet først gjennom en kjølespiral av rustfritt stål rundt motorhuset
- Kontinuerlig motorkjøling betyr maksimal motoreffekt over lenge perioder
- Lengre forventet levetid
Pumper
For å lage vanntrykk trenger høytrykksvaskeren en pumpe som kan skape det nødvendige trykket. Det finnes flere forskjellige pumpetyper som kan benyttes til å sette vann under høyt trykk. Valg av h er avhengig av det nødvendige vannvolumet, belastningen og det tiltenkte bruksområdet.
1. Aksialpumpe
Aksialpumpene har færre bevegelige deler, og drivakselen til motoren beveger den skråstilte svingplaten som flytter de tre stemplene vekselvis frem og tilbake.
- Direkte drev (motorhastighet = pumpehastighet)
- Lett og kompakt
- Få bevegelige deler
- Enkel å vedlikeholde
2. Stempelpumpe
Stemplepumpene er større pumper med en veivaksel som konverterer rotasjonen fra motoren til en lineær bevegelse (løfte- og sugevirkning). Vanligvis beveges tre stempler alternerende.
- Stor vannmengde takket være slaglengde og større stempeldiameter
- Gode sugeegenskaper
- Lang levetid – lav hastighet på grunn av giring
- Enklere å vedlikeholde
- Økonomisk fra cirka 1700 l/t og 250 bar
Pumpematerialer
MESSING
Profesjonelle høytrykksvaskere fra Kärcher, har et sylinderhode av messing.
Egenskaper:
- Motstandsdyktig mot høyt trykk
- Høy korrosjonsbestandighet
ECOBRASS®
Messinglegeringen med merkenavnet ECOBRASS® har spesielle bruksområder (næringsmiddel-
industrien, i skipsverft eller på skip).
Egenskaper:
- Svært motstandsdyktig mot høyt trykk
- Svært motstandsdyktig mot høye temperaturer
- Høyeste korrosjonsbestandighet
- Uten bly og nikkel
- Kan betjenes med saltvann (rensing nødvendig)
Stempeltyper
Det benyttes forskjellige materialer til stemplene i høytrykksvaskerne avhengig av modell og ytelsesklasse. Siden vann er svært aggressivt, må deler som transporterer vann i stempelet forsterkes for å sikre lang levetid.
Rustfritt stål, vakuumherdet:
Korrosjonsbestandig, svært jevn overflate gir lang levetid for pakninger.
Rustfritt stål med keramikkbelegg på vannsiden:
Lang levetid og mer bestandig mot slitasje (riper) fra mineraler i vannet.
Herdet, nitrert stål med keramisk adapter:
Svært robust, selv om temperaturen endrer seg (i motsetning til keramikk). Mulig å bytte adapter i stedet for hele stempelet.
Brenner
Med en gang maskinen stilles til drift med varmt vann, skapes en tenntråd i brennerlokket mellom tennelektrodene. Ved hjelp av drivstoffpumpen leveres drivstoffet til injeksjonsdysen hvor det spres som en spray. I denne prosessen antenner drivstoffet. Samtidig sikres tilstrekkelig lufttilførsel med turboviften (vær oppmerksom på rotasjonsretningen) for å skape en kraftig flamme. Flammen spres rundt på chamotte-bunnen og klatrer oppover mellom de doble spiralene. Slik nås ønsket temperatur på bare noen få sekunder. Lufttilførselen bidrar også til å kjøle ned brennerkabinettet med doble vegger.
- Brennerhus med dobbel vegg
- Gassutløp
- Ytre del av varmespiral
- Indre varmespiral
- Lufttilførsel fra pumpen
- Lufttilførsel til høytrykkspistolen
- Lufttilførsel fra viften
Sertifisering
Den uavhengige europeiske foreningen «European Cleaning Machines Association» har sertifisert Kärcher som den første leverandøren av varmtvannsvaskere på verdensbasis når det gjelder effektivitet og overholdelse av utslippsstandarder. Alle HDS-maskiner overholder derfor garantert følgende testkrav og grenseverdier:
Fordeler:
- Svært effektiv brenner med varmetap på maks 11%
- Svært lavt drivstoffforbruk med CO-utslipp på maks 75 ppm
- Lave utslipp med sotmengde på maks 1 (Bacharach skala)
Damptrinn
I varmekjelen kan temperaturen bli opptil 155 °C (systemtrykk). Men når vannet kommer ut av dysen, er ikke temperaturen over 100 °C (atmosfærisk trykk).
Høytrykksdyse: 80 °C
Dampspraydyse: 155 °C
Fordeler:
- Høyere varmetilførsel = bedre fjerning av smuss med høyt smeltepunkt
- Høyere temperaturer og kondensvarme
- Mindre forbruk av vann og kjemikalier
- Myk damp = ingen tilbakespruting
- Dampspraypistol for trykksensitive og taggete overflater
- Temperatur innvendig over dampdysen 155°C. Trykk 20–40 bar.
- Temperatur rett utenfor dysen 100 °C.
- 93 % vanndamp / 7 % damp
Hvordan skape damp
Damptrinn 1
Skru vannmengden og trykket ned til minimum
Damptrinn 2
Sett «EASY Operation»- knappen til varmt vann
Damptrinn 3
Velg maks. temperatur på temperaturbryteren
Damptrinn 4
Sett inn dampdysen
Damptrinn 5
Sett servokontrollen til maksimum
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