Mekanisk effekt ved høytrykksvask

Sinners sirkelen

Sinner-sirkelen er bygget opp av de fire faktorene som spiller en viktig rolle for rengjøringen: tid, mekanikk, kjemi og temperatur.

Rengjøringssirkelen er alltid like stor. Dette betyr at hvis en eller to faktorer utvides, reduseres de andre tilsvarende, og motsatt.



Når det gjelder høytrykksvaskere for eksempel, tar den mekaniske faktoren betydelig større plass. Dette gjør at tidsfaktoren kan reduseres.

På den andre siden reduseres den mekaniske faktoren for overflater som er sensitive, som for eksempel sandstein – og samtidig blir de andre faktorene større, som temperatur, rengjøringsmidler og tid.

Dette betyr at selv sensitive overflater kan rengjøres uten skader.

Les mer om Tid, Rengjøringsmidler og Temperatur her