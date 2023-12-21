Mekanisk effekt ved høytrykksvask
Tid, mekanikk, kjemi og temperatur er faktorer som påvirker rengjøringsresultatene. Når du bruker en høytrykksvasker er den mekaniske faktoren av stor, noe som gjør at de gjenværende faktorene kan reduseres.
Sinners sirkelen
Sinner-sirkelen er bygget opp av de fire faktorene som spiller en viktig rolle for rengjøringen: tid, mekanikk, kjemi og temperatur.
Rengjøringssirkelen er alltid like stor. Dette betyr at hvis en eller to faktorer utvides, reduseres de andre tilsvarende, og motsatt.
Når det gjelder høytrykksvaskere for eksempel, tar den mekaniske faktoren betydelig større plass. Dette gjør at tidsfaktoren kan reduseres.
På den andre siden reduseres den mekaniske faktoren for overflater som er sensitive, som for eksempel sandstein – og samtidig blir de andre faktorene større, som temperatur, rengjøringsmidler og tid.
Dette betyr at selv sensitive overflater kan rengjøres uten skader.
Les mer om Tid, Rengjøringsmidler og Temperatur her
Kontakttrykk
For høytrykksrengjøring defineres mekanikk som kontakttrykk eller kraft på et område (kg/cm²). Kontakttrykk består av følgende faktorer: Vannmengde, Dysetrykk, Sprayavstand og Sprayvinkel.
Hvis dysestørrelsen forblir den samme, øker trykket etter hvert som vannmengden øker. Ved lavere vannmengde reduseres trykket.
Hvis vannmengden forblir det samme, øker trykket etter hvert som dysen blir smalere. Ved å øke bredden på dysen reduseres trykket.
- Vannmengde
- Dysestørrelse
- Dysetrykk
- Sprayvinkel
- Sprayavstand
Dysetrykk
Trykket ved dysen bestemmes av dysestørrelsen og vannmengden for høytrykksvaskeren. Det spesifiseres i bar eller megapascal (MPa).
En økning i dysetrykket resulterer bare i en disproporsjonal liten økning i kontakttrykket. Dette trykket blir lavere når vannmengden blir mindre.
Det er derfor ikke økonomisk å velge et svært høyt dysetrykk.
En økning i kontakttrykket kan lettere oppnås ved å øke vannmengden.
Pumpetrykket er ikke det samme som trykket ved høytrykksdysen. Pumpetrykket henviser til det maksimale utgangstrykket for pumpen og er normalt sett fra 10–15 % større enn dysetrykket.
- Sprayavstand 20 cm, Sprayvinkel 25°
- Kontakttrykk i bar
- Dysetrykk i bar
Vannmengde
Vann brukes som bærer for følgende:
- Trykk (kinetisk energi)
- Temperatur (varmeenergi)
- Rengjøringsmiddel (kjemisk energi)
I tillegg bestemmer vannmengden fjerningen av det løsnede smusset (skylleegenskap). Ved lavere vannmengde spres høytrykksstrålen selv ved moderat pumpetrykk (vanndamp) i en så liten grad at
kontakttrykket for rask løsning av smuss, er for lavt. I tillegg er det løsnede smusset vanskelig å fjerne (ingen skyllefunksjon).
Virkningen av vannmengde:
- Store vannmengder skaper et høyt kontakttrykk. Strålen fra høytrykkspistolen spres mindre ved store avstander (lavere forstøving).
- Grafen for 1200 l/t illustrerer dette..
- Den har en brattere helning enn kurven for 500 l/t.
- Hvis dysetrykket er på rundt 80 bar og vannmengde øker med 60 % fra 750 l/t til 1200 l/t, øker kontakttrykket med nesten 100 %.
- Kontakttrykk i bars
- Sprayavstand
- Liter i timen
HUSK: Hvis du DOBLER VANNMENGDEN, så vil ARBEIDSBREDDEN TRIPLES.
Sprayvinkel
Sprayvinkelen til høytrykksdysen er vesentlig for å avgjøre rengjøringsytelsen. Jo mindre sprayvinkelen er, jo større er kontakttrykket (f.eks. 0° stråle). Jo større sprayvinkelen er, jo lavere er kontakttrykket (f.eks. 40° flat stråle).
Sprayavstanden har også en innvirkning på kontakttrykket. Hvis sprayavstanden øker, vil kontakttrykket raskt avta.
1 bar tilsvarer ca 10 m vannkolonne.
1 bar = 1/10 MPa (megapascal).
Pascal er en fysisk enhet som definerer trykk (oppkalt etter Blaise Pascal).
- Vannmengde
- Sprayvinkel
- Kontakttrykk
- Sprayavstand
- Arbeidsbredde
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Hovedkomponenter
En høytrykksvasker består av flere komponenter, inkludert en motor, en pumpe, en brenner for varmt vann og et kabinett. Denne allsidige maskinen kan benyttes i et bredt spekter av bruksområder. Derfor er forskjellige komponenter nøye satt sammen for å tilpasse den til ulike formål.