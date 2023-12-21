Alle de små tingene - Detaljene som øker kvaliteten
Hva gjør den automatiske trykkavlastningen med maskinen din? Hvorfor forlenger vannmangelsbeskyttelsen levetiden til maskinen? Det er de små tingene som utgjør forskjellen og gjør en høytrykksvasker fantastisk. Les mer om Kärchers innovative kvalitetsfunksjoner.
Finmasket vannfilter
Det finmaskede vannfilteret fjerner små partikler fra innløpsvannet. Dette beskytter stempler og pakninger i høytrykksvaskeren mot skader.
Trykkbryter
Trykkbryterens oppgave er å slå av motoren til høytrykksvaskeren når høytrykkspistolen stenges av. Deretter skapes det verken mer trykk eller støy.
Beskyttelse mot vannmangel
Beskyttelsen mot vannmangel stopper motoren eller drivstofftilførselen i varmtvannsvaskeren hvis det ikke er vann eller for lite vann i vanninntaket.
Sikkerhetsventil
Sikkerhetsventilen beskytter høytrykkspumpen mot skader når trykkbryteren eller overflytventilen er ødelagt eller dysen går tett.
Automatisk trykkavlasting
Når høytrykkspistolen stenges av, slippes en mindre vannmengde fra trykkområdet til sugeområdet. Dette reduserer trykket i systemet betydelig. Dette avlaster delene som står under trykk. På grunn av dette er det mindre tilbakeslag når høytrykkspistolen åpnes.
Elektronisk beskyttelse av motoren
Høytrykksvaskere med høy ytelse kan ha et ekstra elektronisk system som slår av maskinen ved feil:
- Automatisk avstengning etter 30 minutter med kontinuerlig drift
- Gjentatt rask starting av pumpen (lekkasje)
- Uregelmessigheter i strømtilførselen
Lekkasjebeskyttelse:
Noen høytrykksvaskere er utrustet med lekkasjebeskyttelse. Hvis en høytrykksslange eller et rørgatesystem lekker, slås pumpen av etter kort tid.
Trykkmåler
Trykkmåleren viser trykket i pumpen og er en støtte for operatøren.
Oljenivåmåler
Drevet og deler av stemplene til høytrykkspumpen kjører i et oljekar. Oljekaret må hele tiden kontrolleres, og oljen må byttes om nødvendig.
SDS Hose
En spesiell høytrykksslange mellom sikkerhetsblokkeringen og høytrykkspumpen fjerner/kompenserer for vibrasjonene i høytrykkssystemet, med en faktor på 2,5.
Det kompenseres for vibrasjonene uten slitasje ved hjelp av elastisiteten til høytrykksslangen i både radial og vertikal retning.
Dette gir følgende fordeler:
- Betydelig forbedring av levetiden til alle komponentene som er under høytrykk
- Mekanisk avlastning av sveisepunkt og -sømmer i brenneren
- En høytrykksvasker med lite vibrasjoner gjør arbeidet mer behagelig
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Mekanisk effekt ved høytrykksvask
Tid, mekanikk, rengjøringsmidler og temperatur er faktorer som påvirker rengjøringsresultatene. Når du bruker en høytrykksvasker er den utgjør den mekaniske faktoren en stor del, noe som gjør det mulig å redusere betydningen av de gjenværende faktorene.
Hovedkomponenter
En høytrykksvasker består av flere komponenter, inkludert en motor, en pumpe, en brenner for varmt vann og et kabinett. Denne allsidige maskinen kan brukes i et bredt spekter av bruksområder, og derfor blir ulike komponenter nøye satt sammen for å gjøre den egnet for forskjellige formål.