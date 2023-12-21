Alle de små tingene - Detaljene som øker kvaliteten

Elektronisk beskyttelse av motoren

Høytrykksvaskere med høy ytelse kan ha et ekstra elektronisk system som slår av maskinen ved feil:

Automatisk avstengning etter 30 minutter med kontinuerlig drift

Gjentatt rask starting av pumpen (lekkasje)

Uregelmessigheter i strømtilførselen

Lekkasjebeskyttelse:

Noen høytrykksvaskere er utrustet med lekkasjebeskyttelse. Hvis en høytrykksslange eller et rørgatesystem lekker, slås pumpen av etter kort tid.