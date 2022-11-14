Klargjøring og rengjøring av kjøretøyinteriør

Tips – Støvsuging av overflater

1. For store bilparker er elektriske støvsugere med forlengelsesslange et godt alternativ for å fjerne smuss effektivt og raskt fra hele kjøretøyet.

2. Skinnseter eller syntetiske skinnseter må støvsuges forsiktig, slik at det ikke etterlates striper eller riper. En sugebørste er en god måte å rengjøre delikate overflater på.