Klargjøring og rengjøring av kjøretøyinteriør
Kjøretøy som rengjøres og vedlikeholdes kontinuerlig, har lengre levetid, samtidig som rengjøring fører til at verdien bevares og sikres. Dette gjelder enten det dreier seg om tradisjonell klargjøring av kjøretøy, rengjøring av kjøretøy hos bilforhandlere, leiebiler og firmaflåter eller vedlikehold av eksklusive klassiske biler og sportsbiler. Bruk av riktig teknologi og arbeidsmetoder bidrar til å nå dette målet raskt og bærekraftig.
Vedlikeholdsrengjøring ved klargjøring av kjøretøy: Tørrengjøring er best
Behandling av interiøroverflater: Holde et øye med alle detaljene
Det er mange ting å vurdere når du klargjør og rengjør kjøretøyets interiør. Støvbindende kluter kan brukes til å fjerne løst støv fra overflater. For materialer som pleksiglass bør det brukes lite trykk ved tørking, for å unngå riper forårsaket av støvpartikler. Hvis det er lim på kluter, må du rengjøre dem grundig og sørger for at det ikke er rester av noe slag. Alternativt kan mikrofiberhansker brukes til støvbindende tørking. For å håndtere gjenstridig smuss anbefales et rengjøringsmiddel egnet til overflater, som påføres mikrofiberkluten før rengjøring.
Tips – Rengjøring av ventilasjonsåpninger
En skrutrekker kan brukes til enkel og grundig rengjøring av ventilasjonsåpninger. Dette gjør det lettere å komme inn i åpningene med mikrofiberkluten.
Kondisjonering av tekstiloverflater: Fra sete til bagasjerom til gulvmatte
For rengjøring av tekstiloverflater er støvsugere med turbomunnstykker veldig godt egnet for å fjerne både løs og gjenstridig smuss, for eksempel fastsittende smuler eller hår fra kjæledyr. Et fugemunnstykke kan brukes til sprekkene mellom setene. Hvis det har dannet seg et lett, jevnt lag på setetrekket over tid, kan utseendet friskes opp med en fuktig mikrofiberklut.
Hvis det er områder med gjenstridige flekker som skal fjernes, kan en universell flekkfjerner hjelpe. Først og fremst bør du kontrollere om flekkfjerneren er kompatibel med materialet på et lite synlig sted. Hvis materialet er kompatibelt, påføres flekkfjerneren med en mikrofiberklut og trykkes deretter vekk i sirkulære bevegelser. Det er viktig å ikke gni hardt på flekken, fordi dette vil spre smusset utover.
Tips – Støvsuging av overflater
1. For store bilparker er elektriske støvsugere med forlengelsesslange et godt alternativ for å fjerne smuss effektivt og raskt fra hele kjøretøyet.
2. Skinnseter eller syntetiske skinnseter må støvsuges forsiktig, slik at det ikke etterlates striper eller riper. En sugebørste er en god måte å rengjøre delikate overflater på.
Rengjøre glassflater: Unngå ny tilgrising
Rengjøringsmidler med høyt alkoholinnhold og få overflateaktive stoffer bør brukes til å rengjøre glassflater og speil. Årsaken til dette er at det er svært vanskelig å tørke av overflateaktive stoffer uten å etterlate rester. Støvpartikler som blåses på ruten av klimaanlegget eller ventilasjonssystemet, fester seg godt til dette belegget, noe som gjør at det raskt blir tilgriset igjen.
En god mikrofiberkluter med 16 brettede sider bidrar til å fjerne smuss og ikke spre det utover. Her brettes rengjøringskluten på midten tre ganger (en gang nedover og to ganger til siden) slik at det er totalt 16 sider. I en bøtte er det en nøyaktig definert mengde brettede kluter, som er gjennomfuktet med en angitt mengde rengjøringsmiddel. Klutene gjennomtrekkes helt, og er deretter klare til bruk. Hver overflate blir nå tørket med en ny side. Når alle sidene på kluten er brukt, legges den bort, og en ny klut benyttes videre.
Tips – Dampvasker til rengjøring av vinduer
Investering i en dampvasker gir deg et utmerket, kjemikaliefritt alternativ til rengjøring av vinduer når du klargjør kjøretøy. Hvis du bruker en 10 cm hånddyse med en mikrofiber- eller bomullsklut over glasset, kan du fjerne smuss og polere glasset samtidig. På denne måten etterlates det ingen rester eller tørkemerker, og ny tilgrising tar betydelig lengre tid.
Dyptgående rengjøring ved klargjøring av kjøretøy: Når det er nødvendig med vann
Våtrengjøring av kjøretøy, spesielt setetrekk, er nødvendig på et tidspunkt i prosessen ved klargjøring av kjøretøy. Det er imidlertid fornuftig å utsette dyptgående rengjøring så lenge som mulig. Årsaken til dette er at tørketiden er lang, og mikrobiell vekst og mugg kan oppstå hvis tørkingen blir gjort feil.
Hvis smuss – for eksempel drikkeflekker eller matrester – har stivnet over tid, er en møbel- og tepperenser den rette løsningen for å fjerne det. Maskinen sprayer vann blandet med rengjøringsmiddel, og støvsuger trekket. Eldre setetrekk eller setetrekk som ikke har blitt rengjort på lenge, må vanligvis støvsuges flere ganger, da prosessen trekker smusset noen centimeter nærmere overflaten for hver gang.
Når du velger rengjøringsmiddel, må du sørge for at det er fritt for overflateaktive stoffer, gir god ytelse og ikke etterlater rester. Ofte brukes også duftfrie rengjøringsmidler ved rengjøring av setetrekk. Hvis kunden ønsker det, kan en tekstiloppfrisker brukes etterpå for å skape en hyggelig atmosfære.
Når ubehagelig lukt, for eksempel røyklukt, skal fjernes, anbefales ozonbehandling for å nøytralisere lukten etter rengjøring. Grundig lufting er nødvendig etterpå, på samme måte som etter bruk av møbel- og tepperenser. For dyptgående rengjøring av plastoverflater som beslag eller girspaker, anbefales bruk av cockpitrens sammen med en ren mikrofiberklut.
Tips – Dyptgående rengjøring
1. Ideelt sett utføres våtrengjøring ved klargjøring av kjøretøy når værforhold innebærer at luften er tørr – dvs. om vinteren. Dette reduserer tørketiden. Om sommeren kan du slå på klimaanlegget for å avfukte luften.
2. For å utsette dyptgående rengjøring kan overflater tørkes jevnt med en mikrofiberklut og et overflateaktivt rengjøringsmiddel – denne metoden gir også en god effekt på takforingen.
3. For skinnseter eller -ratt, bør flekker fjernes umiddelbart med en fuktig klut, og skinnet skal regelmessig behandles med et skinnpleieprodukt ved klargjøring av kjøretøyet.
Viktige punkter for rengjøring av kjøretøyets eksteriør ved klargjøring av kjøretøy
Høytrykksvaskere er spesielt egnet til utvendig rengjøring av kjøretøy. For å fungere effektivt kan en ekstra skumrens påføres med en skumlegger etter den første sprøytingen med rent vann. Vi anbefaler produkter som er økonomiske, har høy pH-verdi i konsentrert form og som likevel er skånsomme mot lakken. Den bør også ha en god bløtleggingseffekt mot tørket smuss. For å forhindre at rengjøringsskummet tørker ut, bør kjøretøyet skummes på en siden om gangen, fra bunn til topp. Deretter skylles skummet og smuss av med rent vann.
Sure og alkaliske rengjøringsmidler er egnet for rengjøring av felger. Middelet skylles av etter den angitte virketiden. Hvis vaskeplassen har et betonggulv, bør alkaliske midler brukes, da syre angriper betongen. Vær oppmerksom på at syrer og alkalier angripe skadede aluminiumsoverflater eller delikate veteranbilfelger. I slike tilfeller bør du bruke et spesielt rengjøringsmiddel.
Hvis du har en høy gjennomstrømning av kjøretøy, kan det være verdt å investere i et portalvaskeanlegg for klargjøring av kjøretøy. Bilforhandlere eller bilutleiefirmaer kan dermed utføre utvendig rengjøring raskt og effektivt.
Tips – Utvendig rengjøring
1. Rengjøringsmidler bør aldri påføres i sterkt solskinn, ellers vil middelet tørke ut og virketiden kan ikke lenger garanteres.
2. Maskiner med varmt vann fungerer mer effektivt fordi en høyere temperatur øker ytelsen. Det blir enklere å gjerne fett og oljer, og tørking er raskere.
3. Limrester og klistremerker kan fjernes med en universell flekkfjerner som inneholder et skånsomt løsemiddel. Sjekk på et lite synlig sted for å være sikker på at lakken ikke blir skadet før du bruker middelet.
En god investering: Når tørrisblåsing er en fornuftig løsning
Tørrisblåsing er en svært skånsom og effektiv prosess. Når det gjelder store bilparker eller eksklusive kjøretøy med delikate overflater, er det verdt å investere i riktig teknologi for å klargjøre og rengjøre kjøretøy effektivt og skånsomt.
For utvendig rengjøring er tørrisprosessen egnet for rengjøring av overganger og gummitetninger, fjerning av klistremerker eller limrester på firmabiler / nye biler, eller fjerning av strekmerker fra gummifolder under speilet eller nederst på bildørene. Skånsom og effektiv tørrisblåsing er også svært godt egnet til rengjøring av felgene på eksklusive kjøretøy eller klassiske biler.
Tørrisblåsing anbefales også for innvendig rengjøring. Beslag, knotter, setetrekk, deksler, luftventiler, tepper eller takforinger kan rengjøres forsiktig, effektivt og uten fuktighet. Men sørg for at en liten mengde spraymiddel brukes ved lavt trykk, og at en pelletsknuser brukes til å omdanne tørrispellets på 3 mm til pulver når det er nødvendig.
Tørrisblåsing
Tørrisblåsing er en effektiv sprayprosess som fjerner gjenstridige smussbelegg fra en rekke materialer. Rengjøring med tørris har også bevist sin verdi i bilverksteder, spesielt på komplekse og delikate overflater – fra rengjøring av setetrekk i biler til motorrom og restaureringsarbeid på klassiske biler. Den største fordelen med denne teknologien er at den rengjør uten å etterlate rester, for eksempel avløpsvann, kjemikalier eller blåsemiddelrester.