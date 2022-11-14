Tørrisblåsing i bilverksteder

Hvorfor bruke tørris i verksteder?

Rengjøring av skitne bildeler, verktøy og maskiner er vanligvis hardt arbeid og genererer ofte mye smuss. Dette skyldes at metoder som sandblåsing etterlater blåsemiddel, som sand og glassgranulat. Ofte er det fortsatt mer rengjøring som skal utføres etter at delene er rengjort.

Med dette i bakhodet har tørris en rekke fordeler for bilverksteder og arbeidet med bilpleie. Fremfor alt kan tørrisblåsing benyttes uten problemer for alle bruksområder der vann er utelukket. Dette gjelder spesielt delikat elektronikk i kjøretøy eller når du arbeider med karosseriet til verdifulle veteranbiler. Tørrisblåsing hindrer potensiell skade på den delikate elektronikken forårsaket av rengjøring med vann, beskytter deler mot etsende kjemikalier, beskytter mekaniske verktøy og fjerner gjenstridig smuss uten å etterlate rester.

Rengjøring med tørris gir til og med en løsning på oppgaver som tidligere var umulige eller som var svært tidkrevende å utføre. Denne metoden fjerner ikke bare tyggegummirester og fettflekker, den kan også uten problemer rengjøre dashbord og inne i motorer.