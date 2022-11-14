Tørrisblåsing i bilverksteder
Tørrisblåsing er en effektiv sprayprosess som fjerner gjenstridige smussbelegg fra en rekke materialer. Rengjøring med tørris har også bevist sin verdi i bilverksteder, spesielt på komplekse og delikate overflater – fra rengjøring av setetrekk i biler til motorrom, og restaureringsarbeid på klassiske biler. Den største fordelen med denne teknologien er at den rengjør uten å etterlate rester, for eksempel avløpsvann, kjemikalier eller blåsemiddelrester.
Motorrom, karosseri eller interiør: Tørris for rengjøring av delikate overflater
Hvorfor bruke tørris i verksteder?
Rengjøring av skitne bildeler, verktøy og maskiner er vanligvis hardt arbeid og genererer ofte mye smuss. Dette skyldes at metoder som sandblåsing etterlater blåsemiddel, som sand og glassgranulat. Ofte er det fortsatt mer rengjøring som skal utføres etter at delene er rengjort.
Med dette i bakhodet har tørris en rekke fordeler for bilverksteder og arbeidet med bilpleie. Fremfor alt kan tørrisblåsing benyttes uten problemer for alle bruksområder der vann er utelukket. Dette gjelder spesielt delikat elektronikk i kjøretøy eller når du arbeider med karosseriet til verdifulle veteranbiler. Tørrisblåsing hindrer potensiell skade på den delikate elektronikken forårsaket av rengjøring med vann, beskytter deler mot etsende kjemikalier, beskytter mekaniske verktøy og fjerner gjenstridig smuss uten å etterlate rester.
Rengjøring med tørris gir til og med en løsning på oppgaver som tidligere var umulige eller som var svært tidkrevende å utføre. Denne metoden fjerner ikke bare tyggegummirester og fettflekker, den kan også uten problemer rengjøre dashbord og inne i motorer.
Det rengjør alle områder
Tørrisblåsing kan brukes på en rekke områder. Det kan brukes til å fjerne alt fra midler til overflatebehandling og lakk, til oljer, fett, tjære, bitumen, blekk, harpiks, lim, voks, silikon- og gummirester, tyggegummi og et bredt spekter av smussbelegg fra forskjellige materialer. En tørrisblåser har også funksjoner for å fjerne gammelt overflatebehandlingsmiddel fra lakkerte overflater, lag for lag. Videre har denne rengjøringsmetoden flere forskjellige bruksområder på kjøretøy.
Tørrisblåsing i motorrommet og på karosseriet
Metalldeler
Motor, karosseri, felger, tetningsflater, gjenger, verktøy, løfteplattformer
Gummideler
Slanger, håndtak, tetninger, eksosbraketter
Elektroniske komponenter
Rengjøring av interiør i biler med tørris
Tekstiler og plast i og på kjøretøy: seter, gulvmatter, takforinger, armlener, ventiler, dashbord, pedaler
Hvordan fungerer tørrisblåsing?
Tørrisblåsing er en partikkelsprayprosedyre som bruker CO2-granulat som blåsemiddel. I motsetning til de fleste andre blåsemedier, som beholder sin fast tilstand under hele arbeidsprosessen, sublimerer fryst CO2 umiddelbart til CO2-gass når den treffer overflaten. Dette betyr at det ikke er noen rester etter blåsemiddelet. Dermed har denne teknikken et bredt spekter av bruksområder.
Produksjon av tørrispellets
Tørrispelletsene som brukes må være ferske, ellers vil de ha en lavere rengjøringsytelse, og pelletsene vil gå over til gassform. Selv når de oppbevares i passende kjølebokser, kan disse tørrispelletsene bare lagres i noen dager.
Til dags dato har tørrispellets blitt produsert i store hydrauliske presser kalt pelletsmaskiner som levert tørris på forespørsel. Dette krever vanligvis mye innsats og er dyrt, spesielt for å lage små mengder. Dette er grunnen til at tørrisblåsing ofte ikke brukes som rengjøringsmetode, selv om det gjør at arbeidet kan utføres svært effektivt.
Det er imidlertid allerede en maskin på markedet som produserer tørris til bruk i verksteder. Den brukes bare i forbindelse med rengjøring og produserer tørris i nøyaktig ønsket mengde. Når det gjelder bruken, er det bare to ting som kreves. Flytende CO2 som råmateriale. Dette kan lagres i flasker uten tap. Og en trykkluftforsyning eller kompakt kompressor.
Fremgangsmåte og resultat av tørrisblåsing
1. Tørrispellets – fast CO2 ved en temperatur på -79 °C – treffer overflaten med en hastighet på 150 m/s. Som alle andre sprayprosesser mister de akselererte partiklene sin kinetiske energi når de treffer overflaten. Deres Mohs-hardhet er omtrent den samme som for gips.
2. Når mikrofine pellets ved en temperatur på -79 °C treffer smusset eller laget som skal fjernes, fører temperaturforskjellen (plutselig avkjøling) og kinetisk energi til at smusset blir skjørt og sprøtt og går i stykker. Dette gjør det lettere å fjerne smusset på et senere tidspunkt.
3. Etterfølgende partikler trenger inn i sprekkene i fastsittende smuss og påført lakk og går der fra fast form til gassform. Dette innebærer en 400 ganger økning i volum, og smuss blåses av i mikroskopisk skala.
Fordeler med tørrisblåsing
Siden tørrisblåsere fungerer uten kjemikalier, er det ikke nødvendig å håndtere avløpsvannet etter spesielle standarder. Det blir heller ingen rester av blåsemiddelet. Det er slik mulig å rengjøre spesielt delikate overflater med minimal innsats.
- Ingen rester: Etter tørrisblåsing er det ikke nødvendig å behandle avløpsvannet. Det er ingen kjemikalier eller blåsemiddelrester som må avhendes. Bare smusstoffene som har blitt spayet av blir igjen etter tørrisblåsingen. Avhengig av mengde og sammensetning blir disse stoffene enten blåst av ved hjelp av trykkluften eller sugd opp med en støvsuger.
- Rengjøring uten forberedende arbeid: Bildeler trenger ikke å demonteres før rengjøring. Pelletsene når lett inn i selv de minste krokene.
- Du sparer tid takket være rask og effektiv rengjøring med tørris.
- Miljøvennlig rengjøring uten ekstra kjemikalier eller blåsemidler.
- Overflater blir ikke skadet.
God arbeidssikkerhet ved arbeid med tørris i bilverksteder
Lydtrykket til en tørrisblåser er ikke ubetydelig og kan variere mellom 75 dB(A) og 125 dB (A), avhengig av ulike variabler ved bruk. På grunn av dette må operatøren bruke hørselsvern. Berøring av tørris kan forårsake hudskader på grunn av den svært lave temperaturen. For god sikkerhet må operatøren derfor bruke kjeledresser, vernebriller eller hjelm med øyebeskyttelse og hansker. TLV (grenseverdi) for CO2 er 0,5 volumprosent, noe som ikke skaper problemer innendørs eller på fabrikkgulvet. I lukkede rom eller blåseskap må det imidlertid være et ventilasjonssystem med Co2-detektor. Hvis ikke må operatøren bruke en åndedrettsmaske.