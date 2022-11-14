Tørrisblåsing i bilverksteder

Tørrisblåsing er en effektiv sprayprosess som fjerner gjenstridige smussbelegg fra en rekke materialer. Rengjøring med tørris har også bevist sin verdi i bilverksteder, spesielt på komplekse og delikate overflater – fra rengjøring av setetrekk i biler til motorrom, og restaureringsarbeid på klassiske biler. Den største fordelen med denne teknologien er at den rengjør uten å etterlate rester, for eksempel avløpsvann, kjemikalier eller blåsemiddelrester.

Rengjøring i verksteder

Motorrom, karosseri eller interiør: Tørris for rengjøring av delikate overflater

Hvorfor bruke tørris i verksteder?

Rengjøring av skitne bildeler, verktøy og maskiner er vanligvis hardt arbeid og genererer ofte mye smuss. Dette skyldes at metoder som sandblåsing etterlater blåsemiddel, som sand og glassgranulat. Ofte er det fortsatt mer rengjøring som skal utføres etter at delene er rengjort.

Med dette i bakhodet har tørris en rekke fordeler for bilverksteder og arbeidet med bilpleie. Fremfor alt kan tørrisblåsing benyttes uten problemer for alle bruksområder der vann er utelukket. Dette gjelder spesielt delikat elektronikk i kjøretøy eller når du arbeider med karosseriet til verdifulle veteranbiler. Tørrisblåsing hindrer potensiell skade på den delikate elektronikken forårsaket av rengjøring med vann, beskytter deler mot etsende kjemikalier, beskytter mekaniske verktøy og fjerner gjenstridig smuss uten å etterlate rester.

Rengjøring med tørris gir til og med en løsning på oppgaver som tidligere var umulige eller som var svært tidkrevende å utføre. Denne metoden fjerner ikke bare tyggegummirester og fettflekker, den kan også uten problemer rengjøre dashbord og inne i motorer.

Rengjøring av kjøretøy med tørris

Det rengjør alle områder

Tørrisblåsing kan brukes på en rekke områder. Det kan brukes til å fjerne alt fra midler til overflatebehandling og lakk, til oljer, fett, tjære, bitumen, blekk, harpiks, lim, voks, silikon- og gummirester, tyggegummi og et bredt spekter av smussbelegg fra forskjellige materialer. En tørrisblåser har også funksjoner for å fjerne gammelt overflatebehandlingsmiddel fra lakkerte overflater, lag for lag. Videre har denne rengjøringsmetoden flere forskjellige bruksområder på kjøretøy.

Tørrisblåsing i motorrommet og på karosseriet

Rengjøring av metalldeler med en tørrisblåser fra Kärcher

Metalldeler

Motor, karosseri, felger, tetningsflater, gjenger, verktøy, løfteplattformer

Rengjøring av gummideler med en tørrisblåser fra Kärcher

Gummideler

Slanger, håndtak, tetninger, eksosbraketter

Rengjøring av elektroniske komponenter med en tørrisblåser fra Kärcher

Elektroniske komponenter

Rengjøring av interiør i biler med tørris

Rengjøring av interiør i biler med en tørrisblåser fra Kärcher
Rengjøring av bilseter med tørris

Tekstiler og plast i og på kjøretøy: seter, gulvmatter, takforinger, armlener, ventiler, dashbord, pedaler

Hvordan fungerer tørrisblåsing?

Tørrisblåsing er en partikkelsprayprosedyre som bruker CO2-granulat som blåsemiddel. I motsetning til de fleste andre blåsemedier, som beholder sin fast tilstand under hele arbeidsprosessen, sublimerer fryst CO2 umiddelbart til CO2-gass når den treffer overflaten. Dette betyr at det ikke er noen rester etter blåsemiddelet. Dermed har denne teknikken et bredt spekter av bruksområder.

Fremgangsmåte for tørrisblåsing

Produksjon av tørrispellets

Tørrispelletsene som brukes må være ferske, ellers vil de ha en lavere rengjøringsytelse, og pelletsene vil gå over til gassform. Selv når de oppbevares i passende kjølebokser, kan disse tørrispelletsene bare lagres i noen dager.

Til dags dato har tørrispellets blitt produsert i store hydrauliske presser kalt pelletsmaskiner som levert tørris på forespørsel. Dette krever vanligvis mye innsats og er dyrt, spesielt for å lage små mengder. Dette er grunnen til at tørrisblåsing ofte ikke brukes som rengjøringsmetode, selv om det gjør at arbeidet kan utføres svært effektivt.

Det er imidlertid allerede en maskin på markedet som produserer tørris til bruk i verksteder. Den brukes bare i forbindelse med rengjøring og produserer tørris i nøyaktig ønsket mengde. Når det gjelder bruken, er det bare to ting som kreves. Flytende CO2 som råmateriale. Dette kan lagres i flasker uten tap. Og en trykkluftforsyning eller kompakt kompressor.

Produksjon av tørris

Fremgangsmåte og resultat av tørrisblåsing

1. Tørrispellets – fast CO2 ved en temperatur på -79 °C – treffer overflaten med en hastighet på 150 m/s. Som alle andre sprayprosesser mister de akselererte partiklene sin kinetiske energi når de treffer overflaten. Deres Mohs-hardhet er omtrent den samme som for gips.

2. Når mikrofine pellets ved en temperatur på -79 °C treffer smusset eller laget som skal fjernes, fører temperaturforskjellen (plutselig avkjøling) og kinetisk energi til at smusset blir skjørt og sprøtt og går i stykker. Dette gjør det lettere å fjerne smusset på et senere tidspunkt.

3. Etterfølgende partikler trenger inn i sprekkene i fastsittende smuss og påført lakk og går der fra fast form til gassform. Dette innebærer en 400 ganger økning i volum, og smuss blåses av i mikroskopisk skala.

Fordeler med tørrisblåsing

Siden tørrisblåsere fungerer uten kjemikalier, er det ikke nødvendig å håndtere avløpsvannet etter spesielle standarder. Det blir heller ingen rester av blåsemiddelet. Det er slik mulig å rengjøre spesielt delikate overflater med minimal innsats.

  • Ingen rester: Etter tørrisblåsing er det ikke nødvendig å behandle avløpsvannet. Det er ingen kjemikalier eller blåsemiddelrester som må avhendes. Bare smusstoffene som har blitt spayet av blir igjen etter tørrisblåsingen. Avhengig av mengde og sammensetning blir disse stoffene enten blåst av ved hjelp av trykkluften eller sugd opp med en støvsuger.
  • Rengjøring uten forberedende arbeid: Bildeler trenger ikke å demonteres før rengjøring. Pelletsene når lett inn i selv de minste krokene.
  • Du sparer tid takket være rask og effektiv rengjøring med tørris.
  • Miljøvennlig rengjøring uten ekstra kjemikalier eller blåsemidler.
  • Overflater blir ikke skadet.

God arbeidssikkerhet ved arbeid med tørris i bilverksteder

Lydtrykket til en tørrisblåser er ikke ubetydelig og kan variere mellom 75 dB(A) og 125 dB (A), avhengig av ulike variabler ved bruk. På grunn av dette må operatøren bruke hørselsvern. Berøring av tørris kan forårsake hudskader på grunn av den svært lave temperaturen. For god sikkerhet må operatøren derfor bruke kjeledresser, vernebriller eller hjelm med øyebeskyttelse og hansker. TLV (grenseverdi) for CO2 er 0,5 volumprosent, noe som ikke skaper problemer innendørs eller på fabrikkgulvet. I lukkede rom eller blåseskap må det imidlertid være et ventilasjonssystem med Co2-detektor. Hvis ikke må operatøren bruke en åndedrettsmaske.

Arbeidssikkerhet ved rengjøring med tørris

Vanlige spørsmål:

Erfaring har vist at rengjøring er mye enklere og raskere når tørrispelletsene er nyprodusert. Ved tørrisblåsing er det derfor avgjørende at du alltid bruker tørris som er så fersk som mulig. Tørris som er flere dager gammel mister tettheten og har derfor lavere rengjøringsytelse. Det er derfor nødvendig med mer tørris for å rengjøre et gitt område, og tørrisen sublimerer også kontinuerlig. Dette betyr for eksempel at etter å ha startet med 100 kg tørrispellets, vil det være omtrent 92 kg igjen etter et døgn.

  • Ingen farlige stoffer
    Det brukes ingen giftige kjemikalier eller løsemidler som er skadelige for miljøet ved tørrisblåsing. Dette betyr at det ikke produseres giftige eller farlige damper, og det er ingen risiko for personalet på grunn av bruk av helsefarlige stoffer.

  • Enkel avhending
    Tørrisblåsing etterlater ingen blåsemiddel. Det løsnede smusset faller til gulvet og kan feies opp. Det eneste stoffet som må avhendes er det genererte smusset. Hvis derimot kjemikalier og løsemidler brukes, blir giftig avfall etterlatt. Og dette må avhendes i arbeidskrevende prosesser.

  • Ikke noe sekundært avfall
    Ved blåsing med sand eller soda, eller ved bruk av vann, kan blåsematerialet i seg selv bli farlig avfall hvis det har blitt brukt til å fjerne farlige forurensninger. Det genereres svært store mengder sekundæravfall, og under visse omstendigheter må dette avhendes i en svært tidkrevende og kostbar prosess.
  • Produksjon av karbondioksid
    CO2 genereres som et biprodukt fra andre industrielle prosesseringsmetoder. For eksempel produseres karbondioksid ved CO2-rensing under ammoniakk- og metanolsyntese. En stor andel av CO2-en som brukes kommer fra en karbondioksidrågass som produseres som avfallsgass i kjemiske behandlingsmetoder for petroleum og naturgass. I tillegg produseres karbondioksid under forbrenningsprosesser ved kraftverk eller under gjæringsprosesser. I industrialiserte land spesialproduseres derfor ikke CO2 lenger, og fossile brensler forbrennes ikke lenger utelukkende for å produsere CO2.
     

Følgende verneutstyr er nødvendig for tørrisblåsing

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  • Hørselvern: Hørselvern må brukes fordi støynivået som genereres under tørrisblåsing er godt over 85 dB (A). 

  • Hansker: Det anbefales at operatørene bruker hansker for å beskytte hendene mot frostskader fra tørrispelletsene.

  • Vernebriller: Det anbefales å bruker vernebriller for å beskytte øynene mot små flyvende deler. Det anbefales også å bruke et helt vernesett som består av hjelm, visir og hørselvern.

  • Åndedrettsmaske: Avhengig av støvoppbyggingen eller CO2-konsentrasjonen som produseres, vil det være nødvendig å bruke en åndedrettsmaske.

  • • Karbondioksiddetektor: Personell som utfører tørrisblåsing bør ha på seg en personlig CO2-detektor for å overvåke CO2-konsentrasjonen i luften. Denne detektoren avgir en alarm når en kritisk konsentrasjon er nådd.
     

 

Produkter som egner seg for ditt bruksområde

Tørrisblåser IB 7/40 Adv, fra Kärcher

Tørrisblåser IB 7/40 Adv

Tørrisblåser IB 10/8 L2P, fra Kärcher

Tørrisblåser IB 10/8 L2P

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