Rengjøring av verksted

Renhet og orden er viktig

Det er flere grunnet til at det er svært viktig å ha et rent og ryddig verksted. På den ene siden gir dette kundene et positivt helhetsinntrykk av firmaet, og forsikrer dem om at kjøretøyet deres er i profesjonelle hender og vil bli håndtert på en ordentlig måte.

På den andre siden er det å ha et rent og ryddig miljø viktig for å gjøre arbeidsprosesser effektive og trygge. Hvis hvert trinn må avbrytes for først å finne det passende verktøyet, eller hvis smuss hindrer neste jobb som skal gjøres, vil selv de enkleste aktivitetene ta mye lengre tid enn nødvendig, og produktiviteten vil bli lavere.