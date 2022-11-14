Rengjøring av verksted
I verksteder er det et bredt spekter av rengjøringsoppgaver som skal utføres. Dette kan være gulvvask, rengjøring av overflater eller kjøretøy. For å sikre at hele verkstedet er plettfritt og rent, bør rengjøringsmaskiner og metodene som brukes alltid tilpasses rengjøringsbehovene. Til syvende og sist bidrar ikke dette bare til å bevare verdier. Å ha et rent verksted fører også til at ansatte og kunder blir tilfredse. I tillegg øker det produktiviteten i firmaet.
Renhet og orden er viktig
Det er flere grunnet til at det er svært viktig å ha et rent og ryddig verksted. På den ene siden gir dette kundene et positivt helhetsinntrykk av firmaet, og forsikrer dem om at kjøretøyet deres er i profesjonelle hender og vil bli håndtert på en ordentlig måte.
På den andre siden er det å ha et rent og ryddig miljø viktig for å gjøre arbeidsprosesser effektive og trygge. Hvis hvert trinn må avbrytes for først å finne det passende verktøyet, eller hvis smuss hindrer neste jobb som skal gjøres, vil selv de enkleste aktivitetene ta mye lengre tid enn nødvendig, og produktiviteten vil bli lavere.
Renslighet og sikkerhet går hånd i hånd
Dessuten er rengjøring av verksted mer enn bare et nødvendig onde for god sikkerhet. Å ha rene gulv uten for eksempel oljesøl, betyr at det er liten risiko for å skli, og arbeidsulykker, inkludert fall, kan forhindres. Hvis du fjerner løs smuss med en feiemaskin eller støvsuger, reduseres risikoen for skader på grunn av for eksempel skarpe gjenstander. Regelmessig feiing av uteområder forhindrer til og med at løs skitt kommer inn i verkstedet, noe som betyr mindre tilgrising inne. Smart integrering av rengjøringsmaskiner i arbeidsprosesser kan spare ekstra rengjøringsarbeid. Når du for eksempel utfører slipearbeid, vil du ved å benytte egnede våt- og tørrstøvsugere sørge for at støv ikke slipper ut i omgivelsene, men at det umiddelbart støvsuges bort ved kilden.
Opprette en rengjøringsplan
Å utarbeide en omfattende plan for regelmessig rengjøring av verkstedet kan i begynnelsen høres ut som ekstra arbeid som vil ta mye tid. Men i det lange løp vil det være verdt å ha konsekvent verkstedrengjøring. Dette vil til og med spare kostnader. Dette skyldes at godt vedlikeholdte redskaper, som verktøy, gulvbelegg og møbler, bevarer verdien lenger. Og det betyr at de ikke trenger å bli byttet ut så ofte.
Omfattende dyptgående rengjøring
Uansett bør dypere rengjøring fortsatt utføres med jevne mellomrom. For eksempel bør gulvet rengjøres med vann, vinduer skal rengjøres, gamle verktøy skal avhendes, sjeldent brukte områder skal rengjøres, filtre skal rengjøres eller byttes ut, flekker bør fjernes og spesialavfall skal avhendes på riktig måte osv.
Dyptgående rengjøring av verksted bør planlegges med faste, regelmessige intervaller – om mulig, basert på tidligere erfaring med når det er mindre travelt og områdene som skal rengjøres i stor grad er tomme.
Rengjøring av gulv i verksteder: Strenge krav til gulvbelegg
Kravene til gulvbelegg varierer mye mellom verkstedet og for eksempel kundeområder eller kontorer. Foruten de nødvendige robuste og faste egenskapene, er motstand mot alkalier og syrer også svært viktig. Det skjer for eksempel ofte at tunge verktøy faller på gulvet, og dette bør ikke føre til umiddelbart synlige hakk. Oljer, fett og fuktighet gjør overflatene glatte. Dette er grunnen til at sklisikring er nødvendig for å hindre ulykker. Overflatestøv som allerede ligger på gulvet kan betydelig redusere grepet på harde gulv. Rundt 30 prosent av alle rapporterte arbeidsulykker skyldes løping og gåing. Det vil si at ulykkene ofte er et resultat av at ansatte snubler, sklir eller faller. Ikke minst bidrar regelmessig vedlikehold og dyptgående rengjøring til å ta vare på gulvbelegget. Dette skyldes at sand, støv og andre smusspartikler kan skade overflaten ved å gjøre den grovere. Dette gir ikke bare et bedre feste for smuss, men fører også til større slitasje på gulvflaten.
For å sikre at kravene til renslighet, bevaring av gulvet og sklisikring oppfylles, må gulvet rengjøres regelmessig ved hjelp av maskiner. Hvilken metoden som er nødvendig er avhengig av gulvbelegget: