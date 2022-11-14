Rengjøring av verksted

I verksteder er det et bredt spekter av rengjøringsoppgaver som skal utføres. Dette kan være gulvvask, rengjøring av overflater eller kjøretøy. For å sikre at hele verkstedet er plettfritt og rent, bør rengjøringsmaskiner og metodene som brukes alltid tilpasses rengjøringsbehovene. Til syvende og sist bidrar ikke dette bare til å bevare verdier. Å ha et rent verksted fører også til at ansatte og kunder blir tilfredse. I tillegg øker det produktiviteten i firmaet.

Rengjøring på verksteder

Renhet og orden er viktig

Det er flere grunnet til at det er svært viktig å ha et rent og ryddig verksted. På den ene siden gir dette kundene et positivt helhetsinntrykk av firmaet, og forsikrer dem om at kjøretøyet deres er i profesjonelle hender og vil bli håndtert på en ordentlig måte.

På den andre siden er det å ha et rent og ryddig miljø viktig for å gjøre arbeidsprosesser effektive og trygge. Hvis hvert trinn må avbrytes for først å finne det passende verktøyet, eller hvis smuss hindrer neste jobb som skal gjøres, vil selv de enkleste aktivitetene ta mye lengre tid enn nødvendig, og produktiviteten vil bli lavere.

Du kan bruke 5S-metoden fra lean ledelse for å organisere arbeidsplasser fornuftig og få slutt på kaoset. I fem trinn gir denne metoden firmaet orden og bedre struktur. De 5 S-ene er avledet fra de japanske ordene seiri, seiton, seiso, seiketsu og shitsuke:

  • Sortere (seiri): Dette innebærer grundig sortering av ting, og å bare beholde de tingene det er behov for. Dette reduserer tiden som brukes på å lete etter verktøy og andre ting.
  • Systematisere (seiton): Hver gjenstand har en fast plass, og alt som brukes ofte er innen rekkevidde. Dette krever en systematisk tilnærming, og målet er å skape kortest mulige avstander.
  • Skinne (seiso): Dette innebærer rengjøring av arbeidsplassen og inspeksjon av verktøyene. Vedlikeholdssykluser og ansvar bør også spesifiseres. Målet er å skape et rent og hyggelig arbeidsmiljø. Dette reduserer også risikoen for arbeidsulykker.
  • Standardisere (seiketsu): Dette innebærer å knytte serienumre og etiketter til gjenstander. Hva hører hjemme hvor? Standarder bør også defineres. Bruk av skyggetavler i verksteder hjelper alle ansatt med å forstå hvordan arbeidsplassen er organisert.
  • Sikre (shitsuke): Dette betyr at nye regler skal bli vaner. Fordelene ved de nye vanene bør forklares. Denne metoden kan bare fungere hvis alle ansatte er villig til å ta ansvar for sine handlinger.

 

Renslighet og sikkerhet går hånd i hånd

Dessuten er rengjøring av verksted mer enn bare et nødvendig onde for god sikkerhet. Å ha rene gulv uten for eksempel oljesøl, betyr at det er liten risiko for å skli, og arbeidsulykker, inkludert fall, kan forhindres. Hvis du fjerner løs smuss med en feiemaskin eller støvsuger, reduseres risikoen for skader på grunn av for eksempel skarpe gjenstander. Regelmessig feiing av uteområder forhindrer til og med at løs skitt kommer inn i verkstedet, noe som betyr mindre tilgrising inne. Smart integrering av rengjøringsmaskiner i arbeidsprosesser kan spare ekstra rengjøringsarbeid. Når du for eksempel utfører slipearbeid, vil du ved å benytte egnede våt- og tørrstøvsugere sørge for at støv ikke slipper ut i omgivelsene, men at det umiddelbart støvsuges bort ved kilden. 

Opprette en rengjøringsplan

Å utarbeide en omfattende plan for regelmessig rengjøring av verkstedet kan i begynnelsen høres ut som ekstra arbeid som vil ta mye tid. Men i det lange løp vil det være verdt å ha konsekvent verkstedrengjøring. Dette vil til og med spare kostnader. Dette skyldes at godt vedlikeholdte redskaper, som verktøy, gulvbelegg og møbler, bevarer verdien lenger. Og det betyr at de ikke trenger å bli byttet ut så ofte.

Omfattende dyptgående rengjøring

Uansett bør dypere rengjøring fortsatt utføres med jevne mellomrom. For eksempel bør gulvet rengjøres med vann, vinduer skal rengjøres, gamle verktøy skal avhendes, sjeldent brukte områder skal rengjøres, filtre skal rengjøres eller byttes ut, flekker bør fjernes og spesialavfall skal avhendes på riktig måte osv.

Dyptgående rengjøring av verksted bør planlegges med faste, regelmessige intervaller – om mulig, basert på tidligere erfaring med når det er mindre travelt og områdene som skal rengjøres i stor grad er tomme.

Rengjøring av gulv i verksteder: Strenge krav til gulvbelegg

Kravene til gulvbelegg varierer mye mellom verkstedet og for eksempel kundeområder eller kontorer. Foruten de nødvendige robuste og faste egenskapene, er motstand mot alkalier og syrer også svært viktig. Det skjer for eksempel ofte at tunge verktøy faller på gulvet, og dette bør ikke føre til umiddelbart synlige hakk. Oljer, fett og fuktighet gjør overflatene glatte. Dette er grunnen til at sklisikring er nødvendig for å hindre ulykker. Overflatestøv som allerede ligger på gulvet kan betydelig redusere grepet på harde gulv. Rundt 30 prosent av alle rapporterte arbeidsulykker skyldes løping og gåing. Det vil si at ulykkene ofte er et resultat av at ansatte snubler, sklir eller faller. Ikke minst bidrar regelmessig vedlikehold og dyptgående rengjøring til å ta vare på gulvbelegget. Dette skyldes at sand, støv og andre smusspartikler kan skade overflaten ved å gjøre den grovere. Dette gir ikke bare et bedre feste for smuss, men fører også til større slitasje på gulvflaten.

For å sikre at kravene til renslighet, bevaring av gulvet og sklisikring oppfylles, må gulvet rengjøres regelmessig ved hjelp av maskiner. Hvilken metoden som er nødvendig er avhengig av gulvbelegget:

Rengjøring av kjøkken_11_Rengjøring av gulv
Sementgulv
Keramisk flis

Rengjøringsoppgaver i verksteder

Tørrisblåsing i bilverksteder
Sette opp en vaskeplass
Klargjøring og rengjøring av interiør i kjøretøy
Rengjøring av deler i bilverksted
Rengjøring av bilpark
Lager
Rengjøring av toaletter
Rengjøring av kontor

Produkter som egner seg for ditt bruksområde

Gjenstridig smuss og fettete oljer kan samle seg hvor som helst og er noen ganger vanskelig å fjerne. Eventuell smuss som genereres bør rengjøres grundig for å forbedre yrkessikkerheten og helsen til de ansatte i verksteder.

Å ha et rent og ryddig lager bidrar ikke bare til å forbedre helsen og sikkerheten til de ansatte, men også til å øke effektiviteten og beskytte de lagrede delene. 

Effektiv rengjøring av kjøretøyet fjerner både små smussrester og gjenstridig smuss. Dette krever bruk av riktig rengjøringsmiddel og passende rengjøringsmaskiner. Hvert kjøretøy har individuelle rengjøringsbehov. For rengjøring, pleie og vedlikehold av kjøretøy må du ta hensyn til forskjeller i former og materialer, samt mengde tilsmussing.

Resepsjonen er det første som møter kundene dine. For å gjøre et godt førsteinntrykk bør dette området være rent og ryddig til enhver tid. Det er fordeler ved å ikke bare rengjøre de synlige områdene i verkstedet. Et hygienisk miljø i kontorlokaler sikrer også et godt arbeidsmiljø. 

Et uteområde som er fritt for smuss er avgjørende for å gi kunden følelsen av at stedet er rent. Ulike typer skitt kan raskt samle seg i disse områdene, og stadig endringer i værforholdene bidrar også til ansamlinger av alt fra snø til løv. Med kraftige rengjøringsmaskiner holdes dette i sjakk hele året.

For rengjøring av kjøretøy må vaskeplasser gi perfekte resultater. Kunder krever rengjøring av høy kvalitet som oppfyller forventningene. Kraftig og profesjonelt rengjøringsutstyr er nødvendig for å oppnå dette.

Overflater i toalettområder kan raskt bli skitne og trenger derfor grundig rengjøring. På denne måten kan sklifare forhindres, gjenstridig smuss fjernes og hygieniske forhold sikres. Spesielle rengjøringsmaskiner oppfyller disse kravene.

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